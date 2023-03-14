Memduh Bayraktaroğlu
14 Mart 2023

Bu senaryom aynı zamanda temennim

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

O halde izninizle…

Bir senaryo yazacağım…

Bu arada bir kez daha hatırlatayım…

Bu senaryom aynı zamanda:

Temennim…

Neden mi?..

Onu da yazacağım tabii ki…

Başlayalım o zaman…

Erdoğan son dakikada acayip sürpriz yapar…

CB adayı değil…

Milletvekili adayı olur…

Çünkü…

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını görmüştür…

Oysa…

Çok partili bu sistemde…

Partisinin seçimlerden birinci parti olarak çıkacağından emindir…

Nitekim yanılmaz…

AKP seçimlerden birinci parti olarak çıkar…

Ve…

Başkanlık divanı oluşturulduktan sonra…

Parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişikliği teklifi verir…

Yıllardır:

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem” diyen Millet İttifakı partileri…

Bu değişiklik teklifine mecburen:

“Evet” derler…

Yeni Cumhurbaşkanı Kemal Bey teamül gereği:

Mecliste en fazla milletvekili olan AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı:

Hükümeti kurmakla görevlendirir…

Erdoğan:

İYİ Parti, DEVA, Gelecek Parti, SP ve DP ile koalisyon hükümeti kurar:

Pek çoğunuzun tüylerinin:

Ürperdiği kanaatindeyim…

Peki…

Bu senaryom aynı zamanda:

Neden temennim?..

Onu da söyleyeyim…

Anayasaya rağmen aday olmuş…

YSK’nın da anayasayı ihlal ederek seçimlere katılmasına onay vermiş Erdoğan karakterinde biri…

Makamını:

Yeni cumhurbaşkanına asla teslim etmez…

O durumda ise:

Cumhuriyetimizin 100 yılını kutlayamayız…

Çünkü…

Çağdışı dikta rejimi:

Kutlamaları yasaklar…

İşte o nedenle Erdoğan’ın:

Anayasayı ihlal edip seçimi kaybetmesindense…

MV seçilip meclis denetiminde Başbakan olmasını:

Temenni ederim…

İyi ki varsınız

İnançlı insanların:

“Allah’ın emriyle can aldığına inandıkları” Azrail ile savaşan… Ve…

Yeryüzündeki en kutsal mesleğin sahibi olan tüm doktorlarımızın:

14 Mart Tıp Bayramı:

Kutlu olsun…

İyi ki varlar…

Allah:

Eksikliklerini göstermesin…

Siz düşünün bulun

AKP-MHP, Meclis Gurup Başkan Vekilinin genel kurula başkanlık ettiği…

Meclis’in 3. büyük partisi HDP’nin kapatılması için AYM’ye baskı yapıyor…

Gerekçesi ne?..

“Terör örgütüne parasal destek veriyor…”.

Kanıt var mı?..

Yok…

Olmadığı için AYM:

HDP’ye ödenmesi gereken parasal destek üzerindeki:

Blokajı kaldırdı…

Diğer yanda…

HDP’nin programında yer almayan:

“Kürtler için eyalet, özerklik ve federasyon talebi…”.

Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı HÜDAPAR’ın:

Parti programında var…

Canlarım…

Ortada siyasi ahlâksızlık yapan biri/leri var…

Ama…

Kim/ler olduğunu ben söylemeyeyim…

Siz düşünün: Bulun…

Liyakat değil itaat

Adı: Betül…

Soyadı: Yılmaz…

İktidar gücüyle batırılan Bank Asya’da çalışıyordu…

Oradan:

Varlık Fonu’na atandı…

Oradan da:

Genel Müdür Yardımcısı olarak:

TCMB’ye sıçradı…

Ama…

Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiği kurumun adının:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” olduğunu bile bilmiyor olmalı ki…

Kartvizitinde:

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası” yazıyor…

Peki…

Neden “Cumhuriyeti” değil de…

“Cumhuriyet” Merkez Bankası?..

Çünkü…

Dünyanın her ülkesinde…

Yargı ve Merkez Bankası:

Devlet’in değil:

Cumhuriyet rejiminindir…

İki kurum da Devlet’in (Az gelişmiş ülkelerde iktidarın) lehine değil…

Anayasal rejimin lehine çalışır…

İyi haber

Kemal Kılıçdaroğlu iktidarına güzel bir haber vereyim…

Bu turizm sezonunda…

-Tabii ki yıl sonuna kadar-

Cumhuriyet tarihimizin turizm geliri rekoru kırılacak…

Hem de öyle böyle değil…

Yıllık turizm geliri 60 milyar doları aşabilir…

Yani…

(Erdoğan iktidarı devrederse…).

Kemal Bey görevine:

Bereketle başlayacak…

Ters döner

Ecevit’in partisi DSP’nin…

Hizbullah’ın partisi HÜDAPAR ile aynı ittifakta buluşacağı:

Aklınıza gelir miydi?..

Ecevit’ler duyabilseler:

Kabirlerinde ters dönerler…

Günün haberi

Salih UzunTDV

(@Salih Uzun)

İskenderun M. Kemal mahallesinde depremzede vatandaş:

“Bizim 500 m ötemizde Alay var. İlk anda gidip askerlerden yardım istedik. Kapılarını açamadılar. Emir gelmedi dediler. Ben vatandaş olarak yardım rica ettim.”

Gerekmez miydi?

Haber:

“Cari işlemler hesabı ocak ayında 9.849 milyon dolar açık ile rekor seviyede gerçekleşti…”.

Bu cari açık nasıl kapatılıyor?..

Dolar basamadıklarına göre…

Bir yerlerden geliyor…

E hani kimse bunlara borç vermiyordu?..

Demek ki bunlara halen borç verenler var…

Canlarım… Analizlerde…

Yorumlarda… Anketlerde…

Yargıda… Velhasıl…

Hemen her konuda:

Vıcık vıcık siyaset var…

“Eyvah, acayip cari açık verdik!” derken…

Hemen arkasından:

“Cari açığa sebep olan ithalatı nereden döviz bulduk da yaptık?” diye de sormak…

Ve… Şimdiye kadar…

Para bulan iktidarlar tarafından değil…

Kaynak yaratan iktidarlar tarafından yönetilmeyi talep etmiş olmamız: Gerekmez miydi?..

Dünün tweeti

H.ÜMİT KARDAŞ

@umit_kardas

İnsan, yenemediği korku ve hırslarıyla yarattığı para, din, ulus-devlet, sınır, bayrak, marş ortak mitleriyle bir yanılsama dünyasında yaşamaya devam ediyor.

 

Yazarlar
Bu senaryom aynı zamanda temennim
Memduh Bayraktaroğlu