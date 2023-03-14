Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…

O halde izninizle…

Bir senaryo yazacağım…

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Bu arada bir kez daha hatırlatayım…

Bu senaryom aynı zamanda:

Temennim…

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Neden mi?..

Onu da yazacağım tabii ki…

Başlayalım o zaman…

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Erdoğan son dakikada acayip sürpriz yapar…

CB adayı değil…

Milletvekili adayı olur…

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Çünkü…

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını görmüştür…

Oysa…

Çok partili bu sistemde…

Partisinin seçimlerden birinci parti olarak çıkacağından emindir…

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Nitekim yanılmaz…

AKP seçimlerden birinci parti olarak çıkar…

Ve…

Başkanlık divanı oluşturulduktan sonra…

Parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişikliği teklifi verir…

Yıllardır:

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem” diyen Millet İttifakı partileri…

Bu değişiklik teklifine mecburen:

“Evet” derler…

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Yeni Cumhurbaşkanı Kemal Bey teamül gereği:

Mecliste en fazla milletvekili olan AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı:

Hükümeti kurmakla görevlendirir…

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Erdoğan:

İYİ Parti, DEVA, Gelecek Parti, SP ve DP ile koalisyon hükümeti kurar:

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Pek çoğunuzun tüylerinin:

Ürperdiği kanaatindeyim…

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Peki…

Bu senaryom aynı zamanda:

Neden temennim?..

Onu da söyleyeyim…

Anayasaya rağmen aday olmuş…

YSK’nın da anayasayı ihlal ederek seçimlere katılmasına onay vermiş Erdoğan karakterinde biri…

Makamını:

Yeni cumhurbaşkanına asla teslim etmez…

★

O durumda ise:

Cumhuriyetimizin 100 yılını kutlayamayız…

Çünkü…

Çağdışı dikta rejimi:

Kutlamaları yasaklar…

★

İşte o nedenle Erdoğan’ın:

Anayasayı ihlal edip seçimi kaybetmesindense…

MV seçilip meclis denetiminde Başbakan olmasını:

Temenni ederim…

İyi ki varsınız

İnançlı insanların:

“Allah’ın emriyle can aldığına inandıkları” Azrail ile savaşan… Ve…

Yeryüzündeki en kutsal mesleğin sahibi olan tüm doktorlarımızın:

14 Mart Tıp Bayramı:

Kutlu olsun…

★

İyi ki varlar…

Allah:

Eksikliklerini göstermesin…

Siz düşünün bulun

AKP-MHP, Meclis Gurup Başkan Vekilinin genel kurula başkanlık ettiği…

Meclis’in 3. büyük partisi HDP’nin kapatılması için AYM’ye baskı yapıyor…

Gerekçesi ne?..

“Terör örgütüne parasal destek veriyor…”.

★

Kanıt var mı?..

Yok…

Olmadığı için AYM:

HDP’ye ödenmesi gereken parasal destek üzerindeki:

Blokajı kaldırdı…

★

Diğer yanda…

HDP’nin programında yer almayan:

“Kürtler için eyalet, özerklik ve federasyon talebi…”.

Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı HÜDAPAR’ın:

Parti programında var…

★

Canlarım…

Ortada siyasi ahlâksızlık yapan biri/leri var…

Ama…

Kim/ler olduğunu ben söylemeyeyim…

Siz düşünün: Bulun…

Liyakat değil itaat

Adı: Betül…

Soyadı: Yılmaz…

İktidar gücüyle batırılan Bank Asya’da çalışıyordu…

Oradan:

Varlık Fonu’na atandı…

Oradan da:

Genel Müdür Yardımcısı olarak:

TCMB’ye sıçradı…

Ama…

★

Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiği kurumun adının:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” olduğunu bile bilmiyor olmalı ki…

Kartvizitinde:

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası” yazıyor…

★

Peki…

Neden “Cumhuriyeti” değil de…

“Cumhuriyet” Merkez Bankası?..

★

Çünkü…

Dünyanın her ülkesinde…

Yargı ve Merkez Bankası:

Devlet’in değil:

Cumhuriyet rejiminindir…

İki kurum da Devlet’in (Az gelişmiş ülkelerde iktidarın) lehine değil…

Anayasal rejimin lehine çalışır…

İyi haber

Kemal Kılıçdaroğlu iktidarına güzel bir haber vereyim…

Bu turizm sezonunda…

-Tabii ki yıl sonuna kadar-

Cumhuriyet tarihimizin turizm geliri rekoru kırılacak…

Hem de öyle böyle değil…

Yıllık turizm geliri 60 milyar doları aşabilir…

★

Yani…

(Erdoğan iktidarı devrederse…).

Kemal Bey görevine:

Bereketle başlayacak…

Ters döner

Ecevit’in partisi DSP’nin…

Hizbullah’ın partisi HÜDAPAR ile aynı ittifakta buluşacağı:

Aklınıza gelir miydi?..

★

Ecevit’ler duyabilseler:

Kabirlerinde ters dönerler…

Günün haberi

Salih UzunTDV

(@Salih Uzun)

İskenderun M. Kemal mahallesinde depremzede vatandaş:

“Bizim 500 m ötemizde Alay var. İlk anda gidip askerlerden yardım istedik. Kapılarını açamadılar. Emir gelmedi dediler. Ben vatandaş olarak yardım rica ettim.”

Gerekmez miydi?

Haber:

“Cari işlemler hesabı ocak ayında 9.849 milyon dolar açık ile rekor seviyede gerçekleşti…”.

★

Bu cari açık nasıl kapatılıyor?..

Dolar basamadıklarına göre…

Bir yerlerden geliyor…

★

E hani kimse bunlara borç vermiyordu?..

Demek ki bunlara halen borç verenler var…

★

Canlarım… Analizlerde…

Yorumlarda… Anketlerde…

Yargıda… Velhasıl…

Hemen her konuda:

Vıcık vıcık siyaset var…

★

“Eyvah, acayip cari açık verdik!” derken…

Hemen arkasından:

“Cari açığa sebep olan ithalatı nereden döviz bulduk da yaptık?” diye de sormak…

Ve… Şimdiye kadar…

Para bulan iktidarlar tarafından değil…

Kaynak yaratan iktidarlar tarafından yönetilmeyi talep etmiş olmamız: Gerekmez miydi?..

Dünün tweeti

H.ÜMİT KARDAŞ

@umit_kardas

İnsan, yenemediği korku ve hırslarıyla yarattığı para, din, ulus-devlet, sınır, bayrak, marş ortak mitleriyle bir yanılsama dünyasında yaşamaya devam ediyor.