Bu senaryom aynı zamanda temennim
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…
O halde izninizle…
Bir senaryo yazacağım…
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Bu arada bir kez daha hatırlatayım…
Bu senaryom aynı zamanda:
Temennim…
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Neden mi?..
Onu da yazacağım tabii ki…
Başlayalım o zaman…
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Erdoğan son dakikada acayip sürpriz yapar…
CB adayı değil…
Milletvekili adayı olur…
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Çünkü…
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını görmüştür…
Oysa…
Çok partili bu sistemde…
Partisinin seçimlerden birinci parti olarak çıkacağından emindir…
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Nitekim yanılmaz…
AKP seçimlerden birinci parti olarak çıkar…
Ve…
Başkanlık divanı oluşturulduktan sonra…
Parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişikliği teklifi verir…
Yıllardır:
“Güçlendirilmiş parlamenter sistem” diyen Millet İttifakı partileri…
Bu değişiklik teklifine mecburen:
“Evet” derler…
★
Yeni Cumhurbaşkanı Kemal Bey teamül gereği:
Mecliste en fazla milletvekili olan AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı:
Hükümeti kurmakla görevlendirir…
★
Erdoğan:
İYİ Parti, DEVA, Gelecek Parti, SP ve DP ile koalisyon hükümeti kurar:
★
Pek çoğunuzun tüylerinin:
Ürperdiği kanaatindeyim…
★
Peki…
Bu senaryom aynı zamanda:
Neden temennim?..
Onu da söyleyeyim…
Anayasaya rağmen aday olmuş…
YSK’nın da anayasayı ihlal ederek seçimlere katılmasına onay vermiş Erdoğan karakterinde biri…
Makamını:
Yeni cumhurbaşkanına asla teslim etmez…
★
O durumda ise:
Cumhuriyetimizin 100 yılını kutlayamayız…
Çünkü…
Çağdışı dikta rejimi:
Kutlamaları yasaklar…
★
İşte o nedenle Erdoğan’ın:
Anayasayı ihlal edip seçimi kaybetmesindense…
MV seçilip meclis denetiminde Başbakan olmasını:
Temenni ederim…
İyi ki varsınız
İnançlı insanların:
“Allah’ın emriyle can aldığına inandıkları” Azrail ile savaşan… Ve…
Yeryüzündeki en kutsal mesleğin sahibi olan tüm doktorlarımızın:
14 Mart Tıp Bayramı:
Kutlu olsun…
★
İyi ki varlar…
Allah:
Eksikliklerini göstermesin…
Siz düşünün bulun
AKP-MHP, Meclis Gurup Başkan Vekilinin genel kurula başkanlık ettiği…
Meclis’in 3. büyük partisi HDP’nin kapatılması için AYM’ye baskı yapıyor…
Gerekçesi ne?..
“Terör örgütüne parasal destek veriyor…”.
★
Kanıt var mı?..
Yok…
Olmadığı için AYM:
HDP’ye ödenmesi gereken parasal destek üzerindeki:
Blokajı kaldırdı…
★
Diğer yanda…
HDP’nin programında yer almayan:
“Kürtler için eyalet, özerklik ve federasyon talebi…”.
Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı HÜDAPAR’ın:
Parti programında var…
★
Canlarım…
Ortada siyasi ahlâksızlık yapan biri/leri var…
Ama…
Kim/ler olduğunu ben söylemeyeyim…
Siz düşünün: Bulun…
Liyakat değil itaat
Adı: Betül…
Soyadı: Yılmaz…
İktidar gücüyle batırılan Bank Asya’da çalışıyordu…
Oradan:
Varlık Fonu’na atandı…
Oradan da:
Genel Müdür Yardımcısı olarak:
TCMB’ye sıçradı…
Ama…
★
Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiği kurumun adının:
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” olduğunu bile bilmiyor olmalı ki…
Kartvizitinde:
“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası” yazıyor…
★
Peki…
Neden “Cumhuriyeti” değil de…
“Cumhuriyet” Merkez Bankası?..
★
Çünkü…
Dünyanın her ülkesinde…
Yargı ve Merkez Bankası:
Devlet’in değil:
Cumhuriyet rejiminindir…
İki kurum da Devlet’in (Az gelişmiş ülkelerde iktidarın) lehine değil…
Anayasal rejimin lehine çalışır…
İyi haber
Kemal Kılıçdaroğlu iktidarına güzel bir haber vereyim…
Bu turizm sezonunda…
-Tabii ki yıl sonuna kadar-
Cumhuriyet tarihimizin turizm geliri rekoru kırılacak…
Hem de öyle böyle değil…
Yıllık turizm geliri 60 milyar doları aşabilir…
★
Yani…
(Erdoğan iktidarı devrederse…).
Kemal Bey görevine:
Bereketle başlayacak…
Ters döner
Ecevit’in partisi DSP’nin…
Hizbullah’ın partisi HÜDAPAR ile aynı ittifakta buluşacağı:
Aklınıza gelir miydi?..
★
Ecevit’ler duyabilseler:
Kabirlerinde ters dönerler…
Günün haberi
Salih UzunTDV
(@Salih Uzun)
İskenderun M. Kemal mahallesinde depremzede vatandaş:
“Bizim 500 m ötemizde Alay var. İlk anda gidip askerlerden yardım istedik. Kapılarını açamadılar. Emir gelmedi dediler. Ben vatandaş olarak yardım rica ettim.”
Gerekmez miydi?
Haber:
“Cari işlemler hesabı ocak ayında 9.849 milyon dolar açık ile rekor seviyede gerçekleşti…”.
★
Bu cari açık nasıl kapatılıyor?..
Dolar basamadıklarına göre…
Bir yerlerden geliyor…
★
E hani kimse bunlara borç vermiyordu?..
Demek ki bunlara halen borç verenler var…
★
Canlarım… Analizlerde…
Yorumlarda… Anketlerde…
Yargıda… Velhasıl…
Hemen her konuda:
Vıcık vıcık siyaset var…
★
“Eyvah, acayip cari açık verdik!” derken…
Hemen arkasından:
“Cari açığa sebep olan ithalatı nereden döviz bulduk da yaptık?” diye de sormak…
Ve… Şimdiye kadar…
Para bulan iktidarlar tarafından değil…
Kaynak yaratan iktidarlar tarafından yönetilmeyi talep etmiş olmamız: Gerekmez miydi?..
Dünün tweeti
H.ÜMİT KARDAŞ
@umit_kardas
İnsan, yenemediği korku ve hırslarıyla yarattığı para, din, ulus-devlet, sınır, bayrak, marş ortak mitleriyle bir yanılsama dünyasında yaşamaya devam ediyor.