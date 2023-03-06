Bu seçimi Millet İttifakı kazanacaktır

İP, Millet İttifakı’ndan ayrıldığı için yüzü gülen tek kesim Akşener ve AKP çevresidir.

Millet İttifakı kuruldu kurulalı, Millet İttifakı’nı dağıtmak için elinden geleni yapan AKP ve medyası, şimdi de Millet İttifakı ile İP bir daha yan yana gelmesin diye çalışıyor.

Akşener, Millet İttifakı’ndan ayrılma gerekçesini iki başlıkla açıkladı.

Birinci olarak belediye başkanlarını, ikinci olarak da anket önerdiğini söylüyor.

Kılıçdaroğlu’nun ise belediye başkanları için verdiği cevap yeni bir şey değil. Görevlerine devam edeceklerini aylardır söylüyor.

Her şeyden önce herkes şu gerçeği görmelidir.

Bu ayrılıktan Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı zarar görmedi.

Burada en çok zarar gören İP oldu…

Sözcü TV Kırmızı Beyaz programında, canlı yayına bağlanan Akşener’in başdanışmanı Fakıbaba, anket kabul edilse ne olurdu dedi.

Ümit Zileli de Fakıbaba’ya, bu kadar kısa bir zamanda anket hayalciliktir dedi.

Ümit Zileli’ye katılıyorum ve şu can alıcı noktaya da değinmek istiyorum.

Tecrübeli siyasetçi Akşener, aday belirlemek için yapılacak anketin yanıltıcı olacağını nasıl göremez ve herkesi üzüntüye boğar şaşıyorum.

İki yıl önce; daha hiçbir isim ortada yokken AKP ve medyası, CHP ve Millet İttifakı’nın içine nifak sokmak için iki belediye başkanını öne çıkarmaya başladı.

AKP medyası her gün Kılıçdaroğlu’nu itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaparken çatlak yaratmak için belediye başkanlarını ise önde gösterdi.

Diğer yandan muhalefete muhalefet eden siyasi partiler ve siyasiler hatta sadece Kılıçdaroğlu karşıtlığı yapanlar da eklenince kamuoyunda yürütülen bu özel strateji epey yol aldı.

Böyle bir durumda yapılacak anketten ilk iki sırada Kılıçdaroğlu mu belediye başkanları mı çıkardı?

Yürütülen algı mühendisliği ile tabi ki ilk iki sırada belediye başkanları çıkardı.

AKP’nin belediye başkanlarını öne çıkarmasındaki amaç ise aday belirlemede anket kullanılırsa karmaşa yaratmaktı.

Millet İttifakı’nın diğer bileşenleri bunu gördü ama ne yazık ki Akşener göremedi.

Kaldı ki Kılıçdaroğlu bir dönem görev yapmak istediğini, parlamenter rejime dönüş döneminde görev yapacağını ve dönüşle her şeyin düzeleceğini söylemişti.

İP, ana muhalefet olabilecekken Akşener eliyle ana muhalefet sıfatını AKP’ye kaptıracak görünüyor…

Daha önce de dediğim gibi bu seçimi Millet ittifakı kazanacak ve Ekim 2023’te sakin, huzurlu bir Türkiye’de yaşayamaya başlayacağız.