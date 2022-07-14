Bu patlama Serdar’ı yakar

Özkaynak projesinde Beşiktaş’ın her zaman özel bir yeri vardır. Geçmişten bugüne birçok yerli futbolcu altyapıdan A Takım’a kadar yükselmeyi başarıp Türk futboluna kazandırıldı. Merhum Başkan Seba’nın belki de en çok gurur duyduğu konulardan biri de altyapıdan futbolcu çıkarmak olmuştur. Gelelim bugüne…

Avusturya’da Serdar Saatçı, Plzen karşısında oyuna girip 10 dakika sonra kenara geldikten sonra hocası Valerien İsmael’e tepki gösterdi. Genç futbolcu, kendisine kızdığı için soyunma odası kapılarını tekmelediğini iddia etti. Konu ne olursa olsun böyle bir tepki bir genç futbolcuya yakışmaz. Yönetim de doğru bir kararla Serdar’ı kadro dışı bıraktı.

Hayallerinin peşinde koşan bir futbolcu, elbette şu an yaptığı hareketten dolayı pişmandır. Ama bir o kadar garip ki Serdar’ın babası sosyal medyada oğlunun yaptığı hareketi doğru olarak görüyor. Medyayı eleştiriyor falan… Hangi futbolcu olursa olsun böyle bir tepki gösteriyorsa bu haberdir. Futbolcunun karakteri tam oturmamış olabilir ama ailenin de böyle bir halde olması doğru değil. Kim kaybedecek? Elbette Serdar… Beşiktaş, bir şey kaybetmeyecektir. Yazık oldu. Umarım Serdar oynayabileceği bir kulübe gider ve futbol hayatında yükselişe geçer. Beşiktaş’ı bırakın hiçbir camia böyle saygısızlığı kabul etmez.