Bu okuyacaklarınız bilgi değil öngörü

Akşener’in gerek Kılıçdaroğlu…

Ve gerekse ittifakın diğer ortaklarıyla ilgili tavırları: “Ya, bi gidin başımdan da rahat edeyim kardeşim” demek ister gibi…

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“Madem rahatsız kendisi ittifaktan neden ayrılmıyor?” diye sorabilirsiniz…

Ayrılmıyor çünkü…

İttifakı kendi bozarsa…

Erdoğan’dan nefret ettikleri için İYİ Parti’ye oy vereceklerini açıklayan milyonlarca seçmen…

Bir anda…

Akşener’in üstünü çizer…

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Kişisel kanaatim o ki…

Meral Hanım 2023 yılı şubat sonuna kadar:

Ortaklarını oyalayacak…

Hatta:

“Belli ki seçim zamanında olacak” gibi açıklamalar bile yapacak…

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Bu arada AKP’nin içini yoklamaya devam edecek…

Erdoğan, parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişikliğini kabul ederse…

Değişiklikten hemen sonra…

Ve sadece…

Parlamento seçimini erkene almak için teklif verecek…

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Erdoğan bu teklifi kabul etmezse bu defa da:

“Anayasaya aykırılığı bu kadar belliyken aday olmanız ortamı çok gerer, seçimleri erkene (meselâ 9 Nisan) alalım ve siz de sorunsuz aday olun” diyebilir…

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O durumda…

Yapılacak seçimlerde…

Yeni seçim kanunu uygulanır…

Bu ise:

Sadece İYİ Parti’nin değil…

AKP’nin, CHP’nin ve hatta DYP’nin de işine gelir…

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Böylece…

DEVA, Gelecek Parti, Saadet Parti ve Demokrat partiler…

Ya yeni bir ittifak kurarlar…

Ki büyük ihtimalle:

%7 barajına takılırlar…

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Ya da…

Millet İttifakı’ndan kopmuş İYİ Parti ile: Stratejik ortaklık kurarlar…

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Bu dört partinin hem ittifaka katılıp…

Hem de yeni seçim uygulamasına göre: Hiç milletvekili çıkaramama ihtimali çok yüksek…

O durumda da…

Muhafazakâr seçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde İYİ Parti:

Daha çok milletvekili çıkarır…

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Amman ha…

Tekraren belirteyim ki…

Bu yazdıklarım bir nevi: Sesli düşünmek…

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Bu arada unutmadan…

Akşener…

DEVA’nın ekran yüzü ve TÜİK eski başkanı Birol Aydemir’i:

Transfer etti…

SAGP nedir?

Erdoğan dedi ki:

“Satın alma gücü paritesine (SAGP) göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa’nın ise 4. büyük ekonomisi…”.

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Peki…

Satın Alma Gücü Paritesi nedir?..

Kendi tarifimi yapayım izninizle…

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SAGP:

Bir koyunun önüne…

Bir tutam kuru saman koyup …

Gözlerine…

Gerçek üstü gözlüğü takmak…

Ve…

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Zavallı hayvanın…

Kendisini:

Yemyeşil çayırda…

Taze çimen otlarken hissetmesini:

Sağlamaktır…

Çok âlem valla…

2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’liler Kemal Bey’e:

“Sen aday olma” dediler…

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Bahçeli ile el ele verdi…

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun lehine adaylıktan feragat etti…

Erdoğan kazandı…

CHP’liler Kemal Bey’e çok kızdılar…

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2018 seçimlerinde Kemal Bey’e:

“Kendin aday olma” dediler…

Olmadı…

Muharrem İnce’yi aday gösterdi…

Yine Erdoğan kazandı…

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Bu kere kendisi ısrarla aday olmak istiyor…

Ama…

Daha önce iki kez kaybettirenler yine: “Sen aday olma” diyorlar…

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Bu CHP’liler:

Çok âlem valla…

Yaşasın adalet!..

Canlarım…

Dün, “Erdoğan mutlaka yargılanacak ve mahkûm olacaktır” diyerek…

“Cumhurbaşkanına hakaret” ettiğim iddiasıyla yargılandığım davanın…

İlk celsesinde:

“Beraat ettim…”.

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Enseyi karartmayın…

Son haftalarda Yargı’da:

Güzel şeyler oluyor…

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Göreceksiniz…

Bundan sonra yargı mensupları:

Nefretleri…

Merhametleri…

Ya da: Bir kişiye sadakatleriyle değil…

Adalet duygularıyla: Hüküm verecek…

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Kişiler değil…

Eylem veya söylemler:

Yargılanacak…

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Yaşasın adalet!..

Ben ondan değilim

Haberi Medyaradar’dan aldım…

Spotta şöyle veriliyor haber:

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Fenomen güzeller birbirine girdi:

“TOGG’a motor arıyorlar neredesin?”

Sosyal medya fenomenlerinin yine kullandıkları mecra olan sosyal medyadaki tartışma halkasına yeni fenomenler katıldı. Binlerce takipçisi bulunan Melis Söz, yine başka bir fenomen olan Deniz Mermaid’den şikayetçi oldu”.

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YouTube’da 294.000 takipçim olduğu için…

Ben de…

“Sosyal medya fenomeni” imişim…

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Canlarım…

Bu fotoğrafları gördükten sonra…

Lütfen…

Bana:

“Sosyal Medya Fenomeni” demeyin…

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Ne o dudaklar öyle yahu?..

Şambrel gibi…

Günün hatırlatması

Despotlar unutmamalı ki…

Yasa dışı tüm uygulamaları…

İktidardan düştükleri gün: İçtihat halini alır…

Ve…

Bumerang gibi döner:

Kendilerini vurur…

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Saddam Hüseyin kendisini yargılayan Hâkim’e:

“Âdil yargılanmak istiyorum” dediğinde…

Şu cevabı almıştı:

“Bunlar sizin çıkarttığınız kanunlar…”.

Dünün tweeti

Dr. Servet Ünsal

@drservetunsal

Saray’da, Erdoğan için yapılan koca bir hastane var.

Sayıştay raporlarına göre, bu hastanenin tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri giderleri 113 milyon TL’yi geçiyor.

Böylesine büyük miktarda bir harcama, yılda 10 milyon hastaya bakan bir hastanede ancak yapılabilir.