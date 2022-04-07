Bu neyin öfkesi… Otomobilin üzerine çıktı, minibüs sürücüsüne böyle tekme attı

Bursa’da yol verme meselesi yüzünden 2 sürücünün tartışması kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücü, kendi aracının tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat vurdu. Bu anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücüsü, otomobilinin tavanına çıkarak minibüs sürücüsüne tekme ve tokat vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü otomobilin üstünden indirildi. Bu anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)