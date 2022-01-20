Bu tabloların değeri 50 milyon dolar!

Dünyanın en ünlü müzayede evlerinden Sotheby’s, Claude Monet’nin 5 eserini açık artırmaya çıkardı. Müzayede evi, 5 parça tablonun ortalama 50 milyon dolar gibi bir fiyata alıcı bulmasını düşündüklerini ifade etti.

Dünyaca ünlü Fransız empresyonist ressam Claude Monet’nin sanat eserleri İngiliz müzayede evi Sotheby’s tarafından ortalama 50 milyon dolarlık bir fiyatla satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Sotheby’s, Fransız ustanın 15 yıllık bir süre içinde daha soyut bir tarza geçişini gösteren beş tablonun Mart ayında Londra’da müzayedeye sunulacağını söyledi. Eserlerin tümünün 1900’den eski yıllara ait olduğu aktarıldı.

Bu, sanatçının 20. yüzyılın başlarında “Nilüferler” serisinin en ünlü parçalarını boyamadan önceki gelişimi ve tarzı hakkında bir fikir verdiği anlamına geldiği için sanatseverler için önem arz ediyor.

EN PAHALISI 25 İLA 27 MİLYON DOLAR ARASINDA

Sotheby’s Avrupa Başkanı ve Empresyonist ve Modern sanatın dünya çapındaki liderlerinden Helena Newman, “Bu beş çarpıcı eser, onun büyük nilüfer resimlerine doğru ilerleyişi ve modern sanatın babası olarak Monet’nin hikayesini parlak bir şekilde ifade ediyor” dedi.

Değerinin 25-27 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen “Les Demoiselles de Giverny” isimli tablo, Parisli ressamın en çok tanınan ve en sık tekrarlanan motiflerinden birine sahip olduğu için öne çıkıyor. Koleksiyondaki beş eserden en değerlisi olarak kabul ediliyor.