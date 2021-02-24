Bu MHK’nin amacı ne?

MHK, hiçbir aklı selimin yapmayacağı atamalara imza atıyor. Sanki ellerinde başka hakem yok. Bir hafta önce Trabzonsporlu Nwakaeme’ye direkt kırmızı kart göstermeyen Zorbay Küçük’ün haftanın en önemli maçı olan Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasına verilmesi büyük bir hatadır. Öyle bir maçın VAR koltuğuna Emre Malok da verilmez. Aynı hafta Hüseyin Göçek’in ne işi var Fenerbahçe maçında? MHK, bu atamalar sonrası hakem mi kazanmış oldu? Yoksa MHK kamuoyuna “Eleştirilerden etkilenmem, bildiğimi okurum” mesajı vermek mi istiyor? İki hakem de çok kötüydüler maçta.

Zaten bu çocuklar doğruyu yapsalar bile işine gelmeyen istediği gibi kullanacaktı. Bu atamalar, bu hakemleri yıpratmaktan başka bir işe yaramadı. MHK bu atamalarla neyin hesabını yaptı? Bunlar Fatih Terim’in dediği gibi bir tuzak mıydı yoksa?

Puan durumuna bir bakın. Son yılların en büyük şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Böyle bir ortamda MHK her zamankinden daha dikkatli olmak zorundayken hata üstüne hataya imza atıyor. MHK’nin yaptıklarını görünce “Acaba ligi provoke mi ediyorlar” sorusu akıllara geliyor. MHK o kadar kötü ki hakemleri eleştirmeye dilimiz varmıyor.

Bu iş bilmez, yöneticilik bilmez, psikoloji bilmez, yetersiz MHK’nin elinden hakemler de futbolumuz da bir an önce kurtulmalı.