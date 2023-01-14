Bu kalite şampiyon yapar

Galatasaray, Hatayspor’a karşı tam bir lider gibi oynadı. İsteyen, koşan, basan, taraftarıyla tek yürek olmuş kaliteli bir takım izledik. 3-0’lık Fenerbahçe zaferinin ardından bir cuma maçı olmasına rağmen tribünlerin dolu olması aslında sahadaki oyuna ve Okan Buruk’un takımına olan güvenin net göstergesiydi.

Galatasaray, ilk dakikadan itibaren rakip sahada büyük bir baskı kurdu. Bu baskının sonucunda 9.dakikada Kerem Aktürkoğlu gol perdesini açtı. 1-0 sonrası Hatay biraz olsun hareketlenmeye çalışsa da oyunun kontrolü yine Galatasaray’ın elindeydi. Hatayspor’un kontratak oynama, topu rakibe vererek hata bekleme isteğinin de Galatasaray’ın sergilediği baskılı oyuna katkısı oldu.

İlk devrenin son dakikalarında, “Galiba senden olmayacak” dediğimiz Juan Mata 2 gol bularak hepimizi utandırdı. 3-0 sonrası ikinci yarıda kronik bir hale gelen skor koruma tedirginliği bu hafta etkisini göstermedi. İkinci 45 dakikada ilk yarıdaki baskılı oyun yerine daha kontrollü ama farkı arttırmak isteyen bir Galatasaray izledik.

Hatayspor karşısında İcardi, Hagi’nin komutan duruşunu, Torriera ise özlenen Felipe Melo hırsını, kalitesini bizlere izletti. Gomis’in de imza attığı 4-0’lık galibiyet mevcut kalitenin şampiyonluğu getireceğini açıkça gösteriyor.