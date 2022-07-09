Bu kadro yetmez

Trabzonspor uzun yıllar sonra şampiyonluk hasretine son vererek büyük bir başarı yakaladı. Peki bitti mi? Yine uzun yıllar ahlarla vahlarla mı geçecek? Bundan sonraki hedef değil, hedefler olmalı. Yine şampiyonluğa oynamalı ve olmalı da. Hatta en büyük beklenti Avrupa olmalı.

Şampiyonlar Ligi önüne gelmiş ne yapacaksın? Böylesine büyük ve sükseli bir organizasyonda ne yapmayı planlıyorsunuz diye sorsak deyim yerinde ise, “TIK” yok.

En baştan söyleyeyim; bu kadro önümüzdeki sezon için yetmez. Hele Şampiyonlar Ligi için hiç yetmez. Ama şöyle bir bakıyoruz özellikle senin rakibin olan İstanbul takımları önemli transferler yaparak; gelecek sezonun çok daha zor olacağının sinyalini veriyorlar. Gördüğüm ve anladığım kadarı ile kaynağını pek bilmesek de oyunculara inanılmaz paralar verilerek güzel kontratlar yapılabiliyor. Tabii ki bunların acısı sonraki yıllarda çıkacaktır. Yıllık futbolcu başı üç-beş milyon dolarlar nasıl ödenecek bilemiyorum.

Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olursun, para su gibi akar ve sorun kalmaz. Ama senin öyle bir kadron şu an için yok ve olacağa da benzemiyor. Bir de en büyük eksiklik kalede. Tamam Uğurcan var ama tek başına nereye kadar? Bazı teklifler olduğunu biliyorum ve gitmeyeceğinin bir garantisi de yok. Gitmedi diyelim ya sakatlanırsa. Hâlâ kalede bir alternatifi yok. Bir an önce iyi bir kaleci transferi de şart.

Lig ve Şampiyonlar Ligi başladı başlayacak daha neyi bekliyorlar anlamış değilim. Dost acı söyler. İyi bayramlar.