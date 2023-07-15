“Bu kadar hekim kaybı Türkiye gibi bir ülke için büyük sorundur”

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, geçen yıl 3 bin olan yurt dışına giden hekim sayısının bu yıl 4 bine ulaşmasını beklediklerini kaydederek, “Bu kadar hekim kaybı Türkiye gibi bir ülke için ağır bir insanı sorundur. Çünkü ortalama olarak bir tıp fakültesinin kontenjanını yüz elli hadi bilemediniz iki yüz diye saydığımız takdirde 4 bin rakamı yirmi tane tıp fakültesi mezununa tekabül eder. Bugün Hollanda gibi Belçika gibi ülkelerde tıp fakültesi sayısına eşit miktarda tıp fakültesini biz batıya hekim göndermek için çalıştırıyoruz demektir” dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, yurt dışına giden hekim sayısındaki artışı ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Geçen yıl Türkiye’den 3 bin hekimin yurtdışına gittiğini belirten Kaynak, bu yıl bu rakamın 4 bine ulaşmasını öngördüklerini söyledi.

Kaynak, şunları söyledi:

“Türkiye’de son yıllarda çok hızlı bir şekilde hekimlerimizin yurt dışına göç ettiklerini görmekteyiz. Geçen yıl içerisinde yaklaşık 3 bin rakamını telaffuz ediyor idik bu sene ilk altı aylık dönem içerisinde bu bin 500’e yaklaştı. İkinci dönemde bunun 4 bine doğru evrileceği düşüncesindeyiz. 4 bin hekimini kaybetmek Türkiye gibi bir ülke için son derece ağır bir insani sorundur. Önce onu vurgulayın. Çünkü ortalama olarak bir tıp fakültesinin kontenjanını yüz elli hadi bilemediniz iki yüz diye saydığımız takdirde 4 bin rakamı yirmi tane tıp fakültesi mezununa tekabül eder. Bugün Hollanda gibi Belçika gibi ülkelerde tıp fakültesi sayısına eşit miktarda tıp fakültesini biz batıya hekim göndermek için çalıştırıyoruz demektir. Ve bu eğitim çok pahalı bir eğitimdir. Dolayısıyla hem maddi ama özellikle manevi olarak tıp fakültesinin mezuniyetine kadar yetiştirmiş olduğumuz kişiler ve hatta bunların bir kısmı da uzman bir kısmı kariyer sahibi insanları bizim ülkeden kaçırıyor olmamız çok büyük bir insani yıkımdır”

(ANKA)