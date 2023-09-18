Bu ilaçları gereksiz yere kullanmayın

Araştırmalar sertleşme sağlayıcı ilaçların en fazla satılan ilaçlar arasında yer aldığını gösteriyor. Ancak bunların ihtiyaç olmadığı halde sadece daha iyi bir performans için kullanılması sakıncalıdır.

Bu bağımlılıktan nasıl kurtulurum?

SORU:

34 yaşındayım, benim sorunum sertleşme sağlayıcı ilaç kullanmadan ilişkiye girememek. İlişkide daha iyi olmak için ilaç kullandım, şimdi ilaçsız yapamıyorum. Çaresi var mı? Ö.K./Bursa

CEVAP:

Dokunma, hissetme, paylaşma odaklı bir cinselliğin yerini güç ve performansın aldığı bir çağda yaşıyoruz. Süper ve herkesten daha iyi bir erkek olma isteği erkekleri gerçekte ihtiyaçları olmadığı halde takviye ilaçları kullanmaya itiyor. Bazı özel organik nedenlerle sertleşme sorunu olan erkekleri dışarda tutarsak, ihtiyacı olmadığı halde abartılı bir şekilde sertleşme ilacı kullanan erkekleri bekleyen son kalıcı sertleşme sorunudur. Sizin durumunuzda önce bir üroloji doktoruyla görüşerek bir check-up yaptırmanız, organik bir neden olmaması durumunda ilacı bırakmanız önerilebilir. Gerçekçi beklentilerle daha fazla erotizm ve romantizmle ihtiyacınız olan ereksiyonu sağlayabilirsiniz. Cinsel tahrikin güçlenmesi için kısa bir süre cinsel perhiz yapmanız uyarılmayı kolaylaştıracaktır

Eşim neden seks yapmak istemiyor?

SORU:

38 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle severek evlendik ama ayda bir seks yapıyoruz. Bazen ayrılmayı düşündüğüm oluyor ama vazgeçiyorum. Benim bu durumda ne yapmam lazım? S.G./İstanbul

CEVAP:



Aşkın kutsandığı uzamış flört ilişkilerinde cinselliğin ilişkiyi kirlettiği, sıradanlaştırdığı gibi bir algı oluşabilir ve cinsel istek baskılanabilir. Sizin durumunuzda aranızdaki sevgiye rağmen eşinizin niye size karşı şehvet duymadığını araştırmak gerekir. Böyle durumlarda hemen ayrılmayı düşünmemelisiniz. Cinsel sorunlar çözülebilir sorunlardır. Erotizme fantezilere daha fazla yer vererek aranızdaki cinsel çekimi artırabilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.