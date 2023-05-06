Bu iktidarı ezilen ve sömürülenler götürecek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı…

Ayrıntılara geçmeden önce TÜİK’in bulgularının gösterdiği net sonucu paylaşayım:

–Tek kelimeyle içler acısı!

O kadar içler acısı ki son yıllarda halkın güveninin devasa ölçüde sarsıldığı TÜİK bile istatistiklere iktidarın istediği sonuçları söyletememiş!.. Önce rakamlarla bakalım:

-Verilere göre, en zengin yüzde 10’luk kesim geçen yıl milyarlarına milyar katmış! Toplam gelirin tam yüzde 32.7’si bu grubun elinde!

-Halkın yüzde 90’ı ise daha da yoksullaşmış. Açlık sınırının bile çok altında yaşayan bu gruba biçilen toplam gelirden pay yüzde 2.3!

-En zengin yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10 arasındaki gelir farkı tam 14.2 kat artmış!

-En varlıklı yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48’e çıkmış. Yani toplam gelirin neredeyse yarısı bu kesimin cebine gitmiş!

-En yoksul yüzde 20’lik kesimin toplam gelirden aldığı pay ise yüzde 6’ya gerilemiş!

Çok açık, çok net çok vahşice değil mi? Bu tablo neyi gösteriyor peki? Gayet kolay, ille de ekonomist olmak gerekmiyor yani:

–Bu tablo, 21 yıllık iktidarın bir avuç zengini daha da zengin ettiğini, halkın ezici çoğunluğunu ise dipsiz bir yoksulluk çukuruna hapsettiğini gösteriyor!

Mutsuz umutsuz insanlar ülkesi!

Diğer bir anlatımla iktidar tıpkı Robin Hood gibi yapmış…

Ancak tam tersini yapmış; Robin zenginden alıp yoksula verirken, aslında en başından beri “Tek Adam” yönetimindeki iktidar yoksuldan alıp zenginin cebine koymuş!

Kısacası AKP iktidarı, sınıfsal bir tercih yapmış; fakir halkı giderek yoksullaştırıp “sadaka toplumu” yaratırken, varlıklı kesimi ihya etmiş! Bu iktidarın en büyük suçu ise toplumun orta sınıfını da neredeyse silip atmış olması, ne yazık ki…

–Bu tablo, benim yıllardır söylediğim, yazdığım “toplumun beşte dördünün açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı” tezimi de doğrulamış oldu!

TÜİK’e teşekkür etmem gerek ancak bu tablonun daha da derin, daha da vahim olduğu endişesini de bir türlü atamıyorum içimden! Ancak, yanılmıyorsam bu tablo bir başka şeyi daha son derece net bir şekilde gösteriyor.

–Bu iktidarı işçisi, memuru, emeklisi elele birlikte yolcu edecek… Bayrağı ise kadınlar ve gençler taşıyacak!

Seçime bir hafta kala sıradan bir gün!

Seçime yalnızca sekiz gün kaldı…

Dün haber sitelerinde, gazetelerde, televizyonlarda karşılaştığım olaylardan bazılarını paylaşacağım.

-Avusturalya’da, genel seçimler için kurulan sandıkta açılmamış 720’lik bir oy paketinden AKP mührü basılmış oy pusulaları çıktı! Neyse ki, dikkatli bir müşahit sayesinde ortaya çıkan bu sahtecilik için tutanak tutuldu…

-İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “İktidar Abdullah Öcalan ile görüşüyor. Son olarak bir yargıç İmralı’ya giderek görüştü” iddiasını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yalanladı ve şöyle dedi: “Zaman zaman teknik ekipler gidiyor!” AKP Diyarbakır milletvekili adayı Galip Ensarioğlu ise bakanın söylediklerini yalanlayan şu açıklamayı yaptı: “Devlet Öcalan ile sürekli görüşüyor!” CNN Türk TV Ensarioğlu’nun bu açıklamasını sansürledi!

-Cami cemaatini İzmir mitingine götürmesi istenen ancak bunu reddeden imam Yusuf Kılıç hakkında soruşturma açıldı. Acaba soruşturma konusu olarak aynen böyle mi yazdılar merak ettim gerçekten!

Yeterli zannımca, yorum sizin. Sandığa giderken aklınızda bulunsun…