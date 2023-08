Bu hatalar cinselliği bitiriyor

Aşırı ve yüksek beklentiler, eleştirel dil, sürekli hoşnutsuzluk ve bunun eşe hissettirdiği yetersizlik hissi çiftin önce cinselliğini sonra evliliğini çıkmaza sokar.

Eşimin sorununu nasıl çözebiliriz?

SORU:

29 yaşında evli bir erkeğim. 2 yıldır evliyim. Eşimle cinsel sorunlar yaşıyo­ruz. Eşim orgazm olamıyor ve sürekli ne yapmak gerektiğini söylüyor, dediği gibi olmayınca öfkeleniyor. Bu durum­dan iyice bunaldım, ayrılmayı düşünü­yorum, ne yapayım? E.G./ Samsun

CEVAP:

Hemen hemen her evliliğin başında cinsel uyum sorunlarının yaşanması normal ve beklenen bir durumdur, eşlerin birbirini tanıması ve alışması zaman alabilir. Değil seks yapmak, birlikte gidilen tatilde bile fikir ayrılıklarından tartışmalar yaşana­bilir. Bununla birlikte uyumlu bir cinsel yaşamı sağlamak için karşılıklı hoşgörü ve anlayış gerekir. Yüksek beklentiler, eleştirel dil ve sürekli hoşnutsuzluk cin­selliği ve evliliği çıkmaza sokar. Her şeyin konuşulabilir olduğunu ancak konuşulan her şeyin kabul edilmek zorunda olmadı­ğını baştan kabul etmektir. Cinsel uyumun tüm çabalara rağmen oluşturulama­dığı durumlarda hemen ayrılma ya da boşanma kararı vermeyip önce bir cinsel terapistten destek alınması uygun olur.

Evliliğimizi böyle yürütebilir miyiz?

SORU:

4 aydır evli bir kadınım. Eşime karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Onunla çok sık kavga ediyoruz ve her kavgada bana ve aileme hakaret ediyor, sonrasında barışsak da kalbim affetmiyor, ona dokunmak bile istemiyorum. Bu evlilik böyle yürür mü? C.S./ İzmir

CEVAP:

Evliliğin sevgi, saygı, güven ve cinsellik üzerine kurulduğu önceki yazılarımda bir­çok defa belirttim. Bunların hepsi önemli olmakla birlikte saygının yeri diğerlerinden biraz daha fazladır. Çünkü kaybolan saygıyı geri kazanmak diğerlerine göre daha zor­dur. Saygı sürekli aşındığı için özenle koru­mak gerekir, söylenen hiçbir söz, yapılan hiçbir hareket unutulmaz, jilet yarası gibi kalır. Birçok evliliğin ilk yılları en zor döne­mi oluşturur, kişiliğin sivri uçları birbirine batar, hiç bitmeyecek gibi gelen kavgalar, iktidar savaşları yaşanır. Bu süreci saygıyı kaybetmeden doğru yöneten, sivri köşele­rini törpüleyen çiftler süreçten güçlene­rek, sevgiyi kaybetmeden çıkar. Saygının korunmadığı evlilikler risklidir, ayrılma ve boşanmalar daha sık görülür.