Bu hatalar cinselliği bitiriyor
Aşırı ve yüksek beklentiler, eleştirel dil, sürekli hoşnutsuzluk ve bunun eşe hissettirdiği yetersizlik hissi çiftin önce cinselliğini sonra evliliğini çıkmaza sokar.
Eşimin sorununu nasıl çözebiliriz?
SORU:
29 yaşında evli bir erkeğim. 2 yıldır evliyim. Eşimle cinsel sorunlar yaşıyoruz. Eşim orgazm olamıyor ve sürekli ne yapmak gerektiğini söylüyor, dediği gibi olmayınca öfkeleniyor. Bu durumdan iyice bunaldım, ayrılmayı düşünüyorum, ne yapayım? E.G./ Samsun
CEVAP:
Hemen hemen her evliliğin başında cinsel uyum sorunlarının yaşanması normal ve beklenen bir durumdur, eşlerin birbirini tanıması ve alışması zaman alabilir. Değil seks yapmak, birlikte gidilen tatilde bile fikir ayrılıklarından tartışmalar yaşanabilir. Bununla birlikte uyumlu bir cinsel yaşamı sağlamak için karşılıklı hoşgörü ve anlayış gerekir. Yüksek beklentiler, eleştirel dil ve sürekli hoşnutsuzluk cinselliği ve evliliği çıkmaza sokar. Her şeyin konuşulabilir olduğunu ancak konuşulan her şeyin kabul edilmek zorunda olmadığını baştan kabul etmektir. Cinsel uyumun tüm çabalara rağmen oluşturulamadığı durumlarda hemen ayrılma ya da boşanma kararı vermeyip önce bir cinsel terapistten destek alınması uygun olur.
Evliliğimizi böyle yürütebilir miyiz?
SORU:
4 aydır evli bir kadınım. Eşime karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Onunla çok sık kavga ediyoruz ve her kavgada bana ve aileme hakaret ediyor, sonrasında barışsak da kalbim affetmiyor, ona dokunmak bile istemiyorum. Bu evlilik böyle yürür mü? C.S./ İzmir
CEVAP:
Evliliğin sevgi, saygı, güven ve cinsellik üzerine kurulduğu önceki yazılarımda birçok defa belirttim. Bunların hepsi önemli olmakla birlikte saygının yeri diğerlerinden biraz daha fazladır. Çünkü kaybolan saygıyı geri kazanmak diğerlerine göre daha zordur. Saygı sürekli aşındığı için özenle korumak gerekir, söylenen hiçbir söz, yapılan hiçbir hareket unutulmaz, jilet yarası gibi kalır. Birçok evliliğin ilk yılları en zor dönemi oluşturur, kişiliğin sivri uçları birbirine batar, hiç bitmeyecek gibi gelen kavgalar, iktidar savaşları yaşanır. Bu süreci saygıyı kaybetmeden doğru yöneten, sivri köşelerini törpüleyen çiftler süreçten güçlenerek, sevgiyi kaybetmeden çıkar. Saygının korunmadığı evlilikler risklidir, ayrılma ve boşanmalar daha sık görülür.