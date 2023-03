Bu hafta 10 film sinemaseverlerle buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli olmak üzere, komedi, animasyon, aksiyon ve korku türlerinde 10 yapım vizyona girecek.

İlk filminden bu yana sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği “John Wick” serisinin yeni filmi “John Wick 4” sinemaseverlerle buluşacak.

Film, başına koyulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick’in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura’ya karşı mücadelesini anlatıyor.

Japonya, Ürdün, Almanya, Fransa ve ABD’yi kapsayan bir macerayı konu alan film, 169 dakikalık süresiyle serinin şimdiye kadarki en uzun yapımı olarak öne çıkıyor.

Keanu Reeves’in yine baş aktör olduğu filmde, serinin diğer yapımlarında da rol alan Laurence Fishburne, Ian McShane ve Lance Reddick geri dönerken Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins ve Clancy Brown kadroya ilk kez dahil olarak John Wick için hem müttefik hem de düşman rollerini üstleniyor.

“Shazam! Tanrıların Öfkesi”

David F. Sandberg’in yönetmen koltuğuna oturduğu, kadrosunda Zachary Levi, Helen Mirren ve Rachel Zegler’in yer aldığı “Shazam! Tanrıların Öfkesi” maceraseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Henry Gayden’in kaleme aldığı, DC serisinin ilk filminde Zachary Levi’nin canlandırdığı süper güç, Shazam formuna dönüşme yeteneği kazanıyor.

“Asi”

Belçika, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı “Asi” filminde, 2012-2015’te çatışmalara katılmak üzere Avrupa’dan Suriye’ye gidenlerin hikayelerinden esinleniliyor.

Fas asıllı Belçikalı yönetmen Bilall Fallah ve Adil El Arbi’nin imza attığı film, Suriye’deki savaş mağdurlarına yardımcı olmak için yola koyulan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal ve Tara Abboud’un rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:

“Kamal, savaş mağdurlarına yardım etmek amacıyla Belçika’dan Suriye’ye gider ancak burada milislere katılmaya zorlanır ve Rakka’da yüzüstü bırakılır. Geride kalan küçük kardeşi Nesim, kendisini abisiyle buluşturacağını söyleyen radikal bir gruba katılır. Anneleri Leyla ise küçük oğlunu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır.”

“Mahkum 77”

İspanya filmi, gerilim ve dram türündeki “Mahkum 77″nin yönetmen koltuğuna Alberto Rodriguez oturuyor.

Film, İspanya’nın demokrasiye geçiş döneminde, işlemediği suçtan 20 yıl cezaya çarptırılan Manuel’in hapishanelerde uygulanan orantısız güç ve işkenceye karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

“Louis Tomlinson: All of Those Voices”

Haftanın tek belgesel yapımı “Louis Tomlinson: All of Those Voices”, Louis Tomlinson’ın müzikal yolculuğuna odaklanıyor. Film, ünlü belgesellerin tipik cazibesinden kaçınıyor ve izleyicilere Louis’in hayatı ve kariyerine samimi ve sade bir bakış sunuyor.

Haftanın korku filmleri

Samantha Bond, Patrick Bergin ve James Cosmo’nun rol aldığı Birleşik Krallık yapımı “Şüphe” filminin yönetmen koltuğunda Jamie Patterson oturuyor.

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan bir kadının yaşadıklarına odaklanan filmin senaryosunu Christian J. Hearn kaleme aldı.

Haftanın yerli korku filmleri arasında yer alan “Haris”in yönetmenliğini Kadir Genç üstleniyor. Borçlarını ödeyebilmek için bir hazinenin peşine düşen bir adamın yaşadıklarını konu alan filmde, Mesut Gedikoğlu, Hasret Yılmaz ve Sinem Can Aksu rol alıyor.

Batuhan Çelik’in yönettiği “Cin Büyüsü” ise cinlerin musallat olmasıyla hayatı kabusa dönen bir kadını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Fransız yapımı “Kahraman Kuyruklar” başlıklı animasyon film, yaşadıkları kenti kurtarabilmek için zorlu bir maceraya atılan cesur fare Pattie ile kedi arkadaşı Sam’in hikayesini işliyor.

ABD yapımı “Karlar Kralı” serisinin 3. filmi, “Karlar Kralı Norm 3: Aile Tatili” filmi ise ailesiyle çıktığı tatilde, çalınan tacını bulmaya çalışan Norm ile ailesinin hikayesini anlatıyor. (AA)