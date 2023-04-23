Bu futbol yetmez!

Teorik olarak ligin sonuncusu olan bir takımla oynayan Beşiktaş’tan daha iyi bir futbol beklemek hakkımız. Trabzonspor beraberliği sonrası ligi kafalarında bitirmiş gibi başladılar maça. Sadece sekiz kez ceza sahasında topla buluşabildikleri ilk yarıda iki pozisyon, bir gol… Cenk Tosun’un istemeden yaptığı asist, Ümraniye’nin sonuncu olmayı hak eden savunma gafleti, Redmond’ın dokunuşu… Mert Günok’un kurtarışı olmasa belki de sıkıntı çıkacak.

Beşiktaş, daha iyi oynamalı derken sorun belli: Ceza sahasına yeteri kadar giremiyorlar. Herkes bitirici pas mı kovalıyor yoksa şut atmak daha mı keyifli geliyor bilinmez, tehlikeli bölge organizasyonu yok. Rakip hataları, bireysel driplingler ya da seken toplar… Aboubakar’ın golü güzeldi ancak benzerini haftaya atabilir mi?

Haftaya demişken siyah-beyazlılar için sezonun mansiyonu kendileri adına fikstürdeki son derbi. Galatasaray; sürekli arayan, hareketli, cesur, yetenekli ve mental açıdan güçlü bir takım. Derbide bu futbolun yetmeyeceği, bireysel yeteneklerin değil taktiksel oyunun kazanç sağlayacağı ortada. Parola belli: Pas kalitesi…

Son söz Salih Uçan için olsun. Buca’dan çıktığında Samet Aybaba, Beşiktaş’a çok istemişti. Fenerbahçe’ye gitti, kariyeri farklı yöne gitti. Şimdi Beşiktaş’ta. Onun faulle değil aklıyla yaptığı savunma, hücumda attığı en güzel paslar kadar, hatta daha değerli. Salih’in 30’una yaklaşırken değer görmesi çok sevindirici.