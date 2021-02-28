Bu futbol yakışmıyor

Galatasaray şampiyonluk iddiasını sonuna kadar kovalayacak tamam ama Erzurum karşısında izlediğim takım maalesef içler acısı. Şampiyon olacak takımın sahada bir ağırlığının olması lazım. İkinci yarının başlamasının ardından rakip Erzurumspor’un en az 2-3 net gol pozisyonu var. Birini atsalar Galatasaraylılar sahada “Aman yemeyeyim” diye bunalıma girecek. Sonra da oyun, sistem unutulacak, şampiyonluk hayal olacak.

Mostafa diye bir oyuncu alınmış, ceza sahasına gelen topları gole çevirme oranı yüksek. Güçlü, becerikli ve çok iyi kafa vuruşları olan böyle bir santrforun varken bu kadar kötü orta yapılır mı? Bu konuda bir düzelme olabilir mi diye bekliyorum ama maalesef ümitsizim. Yabancı birini getirin, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa oynadığını söyleyin, kesinlikle inanmaz. Allah’tan Alanyaspor’la oynamadılar, 2-3 fark yerlerdi.

Fatih Hoca ikinci yarı geri çekildiklerini söylüyor. Ben de soruyorum: Neden? Bu cümleleri sarf ettiğin zaman nasıl şampiyon olacaksın. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim: Galatasaray’ın ikinci yarılarda gücü bitiyor. Skoru koruyabilecek golleri bulmuşsa ite kaka idare etmeye çalışıyor. Bu takımın mücadelesi Fatih Terim’e de Galatasaray’a da yakışmıyor, yazık…