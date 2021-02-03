Bu futbol derbiye yetmez

Galatasaray takımından umutlu bahsetmek istiyorum ama maalesef olmuyor… Oyunun belli bölümlerinde defans, orta saha ve forvetin uyumu mükemmel. Ama bu, maçın çok az bir zamanında oluyor. Hazırlık pasları o kadar uzun sürüyor ki forvet oyuncuları kalabalıktan kurtulup pozisyona girmekte zorlanıyorlar. Çünkü rakip, defans ağırlıklı oynuyor. Geride bekleyip Galatasaray’ın üstüne gelmesini bekliyorlar. Ama Galatasaray’ın defanstaki 4 ve orta alandaki 3 oyuncusu sanki galiplermiş gibi vakit kazanma amaçlı geriye, sağa ve sola doğru pas atmaktan başka bir şey yapmıyor. Rakibin dengesini bozucu bir girişim yok. Anlayamıyorum… Geri geri giderek ilerleyemezsiniz. Galatasaray maalesef uzun zamandır aynı sistem içinde devam ediyor. Zaman zaman dün akşamki gibi rastlantı bir ortada golü atıp seviniyorlar. Bu şekilde yürümez.

Hafta sonu Fenerbahçe ile önemli bir derbi var. Hakemlerin de Fenerbahçe lehine yaptığı bariz hatalar var. Hatay maçında verilmeyen penaltı gibi. Derbide bu hakem tartışmaları yerine futbolu konuşmayı diliyorum.

Mostafa’yı ilk defa izledim. Hızlı ve ceza alanı içinde nerede duracağını bilen bir oyuncu. Kafa toplarında başarılı olacağını gösterdi. Umarım Galatasaray’ın golcü sorununu çözer.