Bu enkaz kalkmaz!

Karadeniz’in o eski fırtınasından artık eser bile yok. Maalesef Trabzonspor şimdilerde çok sakin bir liman haline geldi. Eskiden Trabzon’a gelen ve sahaya çıkan rakiplerin ayakları titrerdi. Şimdi çok kolay bir deplasman olarak görülüyor ve yenip gitmeyeni adeta ayıplıyorlar. Deplasmanlarda da fark etmiyor ve hiç şampiyonluğa oynayan bir takım havası yok. Koskoca Trabzonspor’u sıradan bir takım haline getirdiler.

Sezona başlarken hedefler çok büyüktü. Önce Şampiyonlar Ligi vardı ve kapısından bile giremedik. Öğretmenlerimizin verdiği gibi en kötü not olan koskoca bir sıfır aldık. Sırada UEFA Avrupa Ligi vardı. Olmayınca “Konferans verelim” dediler ancak yine ikisinden de sıfır çektik. Süper Lig ve Türkiye Kupası vardı ancak Trabzonspor’a yine sıfır düştü.

Şimdi Avrupa’ya katılabilme hedefi var ama benim ondan da umudum yok. Trabzonspor, yeni teknik direktör için de yine koskoca bir sıfır aldı. Ne hikmetse kimse gelmek istemiyor. O kadar çok aradılar ki, bula bula şimdi kapalı kutu olan Hırvat Bjelica’yı getirdiler. Herhalde elinde sihirli bir değnekle geldi. Hırvat hocanın o sihirli ve büyülü dokunuşlarını gerçekten çok merak ediyorum. İlk dokunuşları ve gelecek için umutları Sivasspor karşısındaki rezaletle gördük. İşte maalesef koskoca Trabzonspor’u bu hale getirdiler.

Bu sezondan artık hiç bir beklentimiz yok. Bakalım Bjelica, Abdullah Avcı ve ekibinin bıraktığı bu enkazı kaldırabilecek mi? Hiç sanmıyorum. Sakın heveslenmeyin, kovulmadan da gitmez. Kapı gibi sözleşme yapmış ve o parayı hiç bir yerde de alamaz. Sonrasında adama sorarlar, “Neden Bjelica?” diye.

Bayram hediyesi bekliyorduk ama yine bizlere hüzün düştü. Hoş geldin Bjelica!