Bu Beşiktaş zor tutulur

Haftalardır gözüm hep Sergen Hoca’daydı. Sergen Hoca’nın da çok şeyler beklediği ama hazır olmadığı için bir türlü oynatmadığı Oğuzhan’ı ne zaman takımın içine dahil edeceğini dört gözle bekliyordum. Son 2 sezonda adeta yeteneklerine ihanet eden, taşıdığı 10 numaralı formanın hakkını veremeyen Oğuzhan, dün nihayet Rize maçıyla birlikte kendini bulmaya başladı. Önce asist yaptı, sonra gol attı ve bu takıma şampiyonluk yarışında büyük fayda sağlayabileceğini nihayet gösterdi.

Beşiktaş’ın defans kurgusu artık yerli yerine oturdu. Vida ve Welinton uyum içinde oynamaya başlayınca takım da toparlandı. Bu da Beşiktaş’ın galibiyet serisi yakalayıp liderliğe çıkmasını sağladı.

Takımın genel anlamda formu yükseliyor. Sergen Hoca da Atiba gibi bir dinamoyu dinlendirme lüksü yakalayabiliyor. Aboubakar dün çok etkili değildi ama Kamerunlu yıldızın takıma dönmesi Larin’e yaradı. Larin’in penaltısız 10 gol attığını da hatırlatmak isterim.

Rizespor’dan çok daha fazla direnç bekliyordum. 3-0’dan sonra Beşiktaş’ın rehavete kapılması nedeniyle pozisyon buldular. Beşiktaş’ı çok da iyi analiz edememişler.