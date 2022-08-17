Memduh Bayraktaroğlu
17 Ağustos 2022

Bu, benim doğrum…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

ABD’yi, 1929 büyük buhranından çıkarıp…

Dünyanın en güçlü ekonomisi yapan John Maynard Keynes…

Piyasalardaki para miktarı konusunda…

Şöyle demişti:

“Ekonominin normal çalıştığı şartlarda piyasada para miktarını arttırmak yarar değil zarar verir ancak eğer bir ekonomi durgunluk yaşıyorsa çözümü, para arzını arttırmaktır…”.

Keynes

Vietnam savaşı nedeniyle acayip para basan Başkan Nixon’un 1971 yılında:

“Artık altın taahhüdüm yok, dolar getirene altın vermem” diyerek ABD’yi Bretton Wood’s sözleşmelerinden çekmesi (1 ons altın için 35 dolar para basabilme sınırlaması) üzerine…

Paradan para kazananlar:

Nixon’u aforoz ettiler…

1972 yılında “Watergate Skandalı” ile:

Nixon’un boynunu vurdular…

Ve…

Bütün dünyayı:

Milton Friedman adında…

“Sıkı paracı” bir iktisat papazının peşinden koşturdular…

Nixon

Demek istemem o ki…

Ekonomilerin büyüklüğü ve konumuna göre para arzı elbette merkez bankalarının denetimi altında olmalıdır…

Ancak…

Unutulmamalıdır ki…

Tehlikeli ve yanlış olan

Bir ülkenin kendi parasını basması değil…

Parayı basan politikacıların ahlâkî yapısıdır…

Hırsız…

Ve bir o kadar da:

Partizan politikacıların yönettikleri ülkeler:

Bastıkları paralarla önce gelir dağılımındaki adaleti bozarlar

Sonra da enflasyonu:

Kalıcı hale getirirler…

Bu görüşüm mutlak doğru mu?..

Yoooo…

Bu: Benim doğrum…

Halk perişan

Ey iktidar sahipleri!..

Ey muhalefet partileri!..

Ey ekonomi gazetecileri!..

Bir doğrunun pek çok unsuru vardır…

Bu, pek çok unsurdan sadece bir tanesini uygular…

Diğerlerini görmezden gelirseniz…

Artık ortada:

“Doğru” diye bir şey yoktur…

Aksine… Kocaman bir yanlış vardır…

Erdoğan’ın:

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” görüşü ve uygulaması…

İçinde, çok fazla eksiği
olan bir:

“Kısmî” doğru olduğu için…

Ülke ekonomisi yerlerde sürünüyor…

Halk perişan…

Özür dilerim

Erdoğan’ın:

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” görüşü…

Uygulandı…

Yanlış…

Ve hatta…

Tehlikeli olduğu:

Anlaşıldı…

Tamam ama…

Erdoğan’a: “Yanlıııışş… Olmaaaaazzz… Olamaaaazzz” diye itiraz edenler…

Doğrusunu da:

Açıkça söyledi mi?..

Ben duymadım…

Söyleyen olduysa…

O kişinin adını bildiren de olursa…

Bu açıklamayı yapandan özür diler…

Sözlerini burada paylaşırım…

Tartışılmalı…

Ekonomi sürekli cari açıkla çevriliyor…

Bir yandan da sürekli…

Karşılıksız:

Para basılıyor…

Ve…

Basılan paralar…

Yandaşlar arasında:

Pay ediliyor…

Ben ise…

Ulusal medyada yer aldığım son 30 yıldır:

“Bir ekonomiyi sürekli cari açıkla yönetmek; ulusal para miktarını ölçülü arttırıp, doğru yerlerde kullanmaktan çok daha tehlikelidir” diye haykırıyorum…

Elbette…

“Bir sözü ya da görüşü değerli kılan kimin söylediğidir” kuralını biliyorum…

Ben “sözü dinlenecek biri olmadığım için…”.

İtirazım da yok…

Ama…

Benimki de…

İktisat eğitimi almış…

Okuduğu üç kitaptan biri iktisat üzerine olan…

Piyasada yıllarca pratik yapmış:

“İktisat diplomalı” bir kişinin:

İktisadî görüşüdür…

Ve…

Tartışılmalıdır…

Harika bir şeydir…

“İyi bir Türk” mü?..

“İyi bir Müslüman” mı?..

“İyi bir insan” mı olmayı tercih edeceğim sorulsa…

Hiç düşünmeden:

“İyi bir insan” olmayı tercih edeceğimi söylerim…

İyi bir Türk’ün…

İyi bir insan olma garantisi yok…

İyi bir Müslüman olmak da…

“İyi insan” olmak için ön şart değil…

Oysa…

İyi insan olduğunuz zaman…

Dininiz…

Kökeniniz…

Diliniz…

Ve renginiz…

Ne olursa olsun: Harika bir şeydir…

Tek suçlu faiz mi?

Canlarım…

Eğer yedi kişi:

Bir kişiyi…

Herkesin gözleri önünde:

Öldürmüşse…

O cinayetin:

Tek sanığı olmaz…

Herkes sanıktır…

“Faiz sebep enflasyon netice” demek de…

Enflasyonun suçunu tek bir unsura yükleyip…

Diğer unsurları aklamak gibidir…

Çünkü canlarım…

Faiz de:

Hammadde gibi…

Enerji gibi…

Nakliye gibi…

Ücret gibi…

Ve…

Vergi gibi:

Maliyet unsurlarından sadece biridir

Sözümün özü…

Eğer…

Enflasyon canavarsa…

Bu canavarı yaratan…

Tek başına:

Faiz değildir…

İnsafsızlık

Canlarım…

Amacım, benim gibi düşünmeyenlere:

“Yanlış yapıyorsunuz” demek değil…

Elbette herkes…

Kendi görüşünü seslendirecek…

Siyasetçi ise…

Ve iktidar olmuşsa…

Tabii ki kendi görüşünü uygulayacak…

Ama be arkadaş…

Cari açığın ülke ekonomisine verdiği zarar bu kadar net bir şekilde ortadayken…

Bütün suçu:

“Çok para basıyorlar” cümlesiyle:

Paranın üzerine yıkmak…

İnsafsızlık değilse ne?..

Hâsılı canlarım:

Sürekli cari açık veren bir ülkenin…

Ekonomisi değil:

Borcu büyür…

Yazarlar
Bu, benim doğrum…
Memduh Bayraktaroğlu