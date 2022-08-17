Bu, benim doğrum…
ABD’yi, 1929 büyük buhranından çıkarıp…
Dünyanın en güçlü ekonomisi yapan John Maynard Keynes…
Piyasalardaki para miktarı konusunda…
Şöyle demişti:
“Ekonominin normal çalıştığı şartlarda piyasada para miktarını arttırmak yarar değil zarar verir ancak eğer bir ekonomi durgunluk yaşıyorsa çözümü, para arzını arttırmaktır…”.
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Vietnam savaşı nedeniyle acayip para basan Başkan Nixon’un 1971 yılında:
“Artık altın taahhüdüm yok, dolar getirene altın vermem” diyerek ABD’yi Bretton Wood’s sözleşmelerinden çekmesi (1 ons altın için 35 dolar para basabilme sınırlaması) üzerine…
Paradan para kazananlar:
Nixon’u aforoz ettiler…
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1972 yılında “Watergate Skandalı” ile:
Nixon’un boynunu vurdular…
Ve…
Bütün dünyayı:
Milton Friedman adında…
“Sıkı paracı” bir iktisat papazının peşinden koşturdular…
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Demek istemem o ki…
Ekonomilerin büyüklüğü ve konumuna göre para arzı elbette merkez bankalarının denetimi altında olmalıdır…
Ancak…
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Unutulmamalıdır ki…
Tehlikeli ve yanlış olan…
Bir ülkenin kendi parasını basması değil…
Parayı basan politikacıların ahlâkî yapısıdır…
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Hırsız…
Ve bir o kadar da:
Partizan politikacıların yönettikleri ülkeler:
Bastıkları paralarla önce gelir dağılımındaki adaleti bozarlar…
Sonra da enflasyonu:
Kalıcı hale getirirler…
★
Bu görüşüm mutlak doğru mu?..
Yoooo…
Bu: Benim doğrum…
Halk perişan
Ey iktidar sahipleri!..
Ey muhalefet partileri!..
Ey ekonomi gazetecileri!..
★
Bir doğrunun pek çok unsuru vardır…
Bu, pek çok unsurdan sadece bir tanesini uygular…
Diğerlerini görmezden gelirseniz…
Artık ortada:
“Doğru” diye bir şey yoktur…
Aksine… Kocaman bir yanlış vardır…
★
Erdoğan’ın:
“Faiz sebep, enflasyon neticedir” görüşü ve uygulaması…
İçinde, çok fazla eksiği
olan bir:
“Kısmî” doğru olduğu için…
Ülke ekonomisi yerlerde sürünüyor…
Halk perişan…
Özür dilerim
Erdoğan’ın:
“Faiz sebep, enflasyon neticedir” görüşü…
Uygulandı…
Yanlış…
Ve hatta…
Tehlikeli olduğu:
Anlaşıldı…
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Tamam ama…
Erdoğan’a: “Yanlıııışş… Olmaaaaazzz… Olamaaaazzz” diye itiraz edenler…
Doğrusunu da:
Açıkça söyledi mi?..
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Ben duymadım…
Söyleyen olduysa…
O kişinin adını bildiren de olursa…
Bu açıklamayı yapandan özür diler…
Sözlerini burada paylaşırım…
Tartışılmalı…
Ekonomi sürekli cari açıkla çevriliyor…
Bir yandan da sürekli…
Karşılıksız:
Para basılıyor…
Ve…
Basılan paralar…
Yandaşlar arasında:
Pay ediliyor…
★
Ben ise…
Ulusal medyada yer aldığım son 30 yıldır:
“Bir ekonomiyi sürekli cari açıkla yönetmek; ulusal para miktarını ölçülü arttırıp, doğru yerlerde kullanmaktan çok daha tehlikelidir” diye haykırıyorum…
★
Elbette…
“Bir sözü ya da görüşü değerli kılan kimin söylediğidir” kuralını biliyorum…
Ben “sözü dinlenecek biri olmadığım için…”.
İtirazım da yok…
Ama…
★
Benimki de…
İktisat eğitimi almış…
Okuduğu üç kitaptan biri iktisat üzerine olan…
Piyasada yıllarca pratik yapmış:
“İktisat diplomalı” bir kişinin:
İktisadî görüşüdür…
Ve…
Tartışılmalıdır…
Harika bir şeydir…
“İyi bir Türk” mü?..
“İyi bir Müslüman” mı?..
“İyi bir insan” mı olmayı tercih edeceğim sorulsa…
Hiç düşünmeden:
“İyi bir insan” olmayı tercih edeceğimi söylerim…
★
İyi bir Türk’ün…
İyi bir insan olma garantisi yok…
★
İyi bir Müslüman olmak da…
“İyi insan” olmak için ön şart değil…
★
Oysa…
İyi insan olduğunuz zaman…
Dininiz…
Kökeniniz…
Diliniz…
Ve renginiz…
Ne olursa olsun: Harika bir şeydir…
Tek suçlu faiz mi?
Canlarım…
Eğer yedi kişi:
Bir kişiyi…
Herkesin gözleri önünde:
Öldürmüşse…
O cinayetin:
Tek sanığı olmaz…
Herkes sanıktır…
★
“Faiz sebep enflasyon netice” demek de…
Enflasyonun suçunu tek bir unsura yükleyip…
Diğer unsurları aklamak gibidir…
Çünkü canlarım…
★
Faiz de:
Hammadde gibi…
Enerji gibi…
Nakliye gibi…
Ücret gibi…
Ve…
Vergi gibi:
Maliyet unsurlarından sadece biridir…
★
Sözümün özü…
Eğer…
Enflasyon canavarsa…
Bu canavarı yaratan…
Tek başına:
Faiz değildir…
İnsafsızlık
Canlarım…
Amacım, benim gibi düşünmeyenlere:
“Yanlış yapıyorsunuz” demek değil…
★
Elbette herkes…
Kendi görüşünü seslendirecek…
Siyasetçi ise…
Ve iktidar olmuşsa…
Tabii ki kendi görüşünü uygulayacak…
★
Ama be arkadaş…
Cari açığın ülke ekonomisine verdiği zarar bu kadar net bir şekilde ortadayken…
Bütün suçu:
“Çok para basıyorlar” cümlesiyle:
Paranın üzerine yıkmak…
İnsafsızlık değilse ne?..
★
Hâsılı canlarım:
Sürekli cari açık veren bir ülkenin…
Ekonomisi değil:
Borcu büyür…