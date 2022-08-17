ABD’yi, 1929 büyük buhranından çıkarıp…

Dünyanın en güçlü ekonomisi yapan John Maynard Keynes…

Piyasalardaki para miktarı konusunda…

Şöyle demişti:

“Ekonominin normal çalıştığı şartlarda piyasada para miktarını arttırmak yarar değil zarar verir ancak eğer bir ekonomi durgunluk yaşıyorsa çözümü, para arzını arttırmaktır…”.

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Vietnam savaşı nedeniyle acayip para basan Başkan Nixon’un 1971 yılında:

“Artık altın taahhüdüm yok, dolar getirene altın vermem” diyerek ABD’yi Bretton Wood’s sözleşmelerinden çekmesi (1 ons altın için 35 dolar para basabilme sınırlaması) üzerine…

Paradan para kazananlar:

Nixon’u aforoz ettiler…

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1972 yılında “Watergate Skandalı” ile:

Nixon’un boynunu vurdular…

Ve…

Bütün dünyayı:

Milton Friedman adında…

“Sıkı paracı” bir iktisat papazının peşinden koşturdular…

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Demek istemem o ki…

Ekonomilerin büyüklüğü ve konumuna göre para arzı elbette merkez bankalarının denetimi altında olmalıdır…

Ancak…

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Unutulmamalıdır ki…

Tehlikeli ve yanlış olan…

Bir ülkenin kendi parasını basması değil…

Parayı basan politikacıların ahlâkî yapısıdır…

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Hırsız…

Ve bir o kadar da:

Partizan politikacıların yönettikleri ülkeler:

Bastıkları paralarla önce gelir dağılımındaki adaleti bozarlar…

Sonra da enflasyonu:

Kalıcı hale getirirler…

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Bu görüşüm mutlak doğru mu?..

Yoooo…

Bu: Benim doğrum…

Halk perişan

Ey iktidar sahipleri!..

Ey muhalefet partileri!..

Ey ekonomi gazetecileri!..

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Bir doğrunun pek çok unsuru vardır…

Bu, pek çok unsurdan sadece bir tanesini uygular…

Diğerlerini görmezden gelirseniz…

Artık ortada:

“Doğru” diye bir şey yoktur…

Aksine… Kocaman bir yanlış vardır…

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Erdoğan’ın:

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” görüşü ve uygulaması…

İçinde, çok fazla eksiği

olan bir:

“Kısmî” doğru olduğu için…

Ülke ekonomisi yerlerde sürünüyor…

Halk perişan…

Özür dilerim

Erdoğan’ın:

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” görüşü…

Uygulandı…

Yanlış…

Ve hatta…

Tehlikeli olduğu:

Anlaşıldı…

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Tamam ama…

Erdoğan’a: “Yanlıııışş… Olmaaaaazzz… Olamaaaazzz” diye itiraz edenler…

Doğrusunu da:

Açıkça söyledi mi?..

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Ben duymadım…

Söyleyen olduysa…

O kişinin adını bildiren de olursa…

Bu açıklamayı yapandan özür diler…

Sözlerini burada paylaşırım…

Tartışılmalı…

Ekonomi sürekli cari açıkla çevriliyor…

Bir yandan da sürekli…

Karşılıksız:

Para basılıyor…

Ve…

Basılan paralar…

Yandaşlar arasında:

Pay ediliyor…

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Ben ise…

Ulusal medyada yer aldığım son 30 yıldır:

“Bir ekonomiyi sürekli cari açıkla yönetmek; ulusal para miktarını ölçülü arttırıp, doğru yerlerde kullanmaktan çok daha tehlikelidir” diye haykırıyorum…

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Elbette…

“Bir sözü ya da görüşü değerli kılan kimin söylediğidir” kuralını biliyorum…

Ben “sözü dinlenecek biri olmadığım için…”.

İtirazım da yok…

Ama…

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Benimki de…

İktisat eğitimi almış…

Okuduğu üç kitaptan biri iktisat üzerine olan…

Piyasada yıllarca pratik yapmış:

“İktisat diplomalı” bir kişinin:

İktisadî görüşüdür…

Ve…

Tartışılmalıdır…

Harika bir şeydir…

“İyi bir Türk” mü?..

“İyi bir Müslüman” mı?..

“İyi bir insan” mı olmayı tercih edeceğim sorulsa…

Hiç düşünmeden:

“İyi bir insan” olmayı tercih edeceğimi söylerim…

★

İyi bir Türk’ün…

İyi bir insan olma garantisi yok…

★

İyi bir Müslüman olmak da…

“İyi insan” olmak için ön şart değil…

★

Oysa…

İyi insan olduğunuz zaman…

Dininiz…

Kökeniniz…

Diliniz…

Ve renginiz…

Ne olursa olsun: Harika bir şeydir…

Tek suçlu faiz mi?

Canlarım…

Eğer yedi kişi:

Bir kişiyi…

Herkesin gözleri önünde:

Öldürmüşse…

O cinayetin:

Tek sanığı olmaz…

Herkes sanıktır…

★

“Faiz sebep enflasyon netice” demek de…

Enflasyonun suçunu tek bir unsura yükleyip…

Diğer unsurları aklamak gibidir…

Çünkü canlarım…

★

Faiz de:

Hammadde gibi…

Enerji gibi…

Nakliye gibi…

Ücret gibi…

Ve…

Vergi gibi:

Maliyet unsurlarından sadece biridir…

★

Sözümün özü…

Eğer…

Enflasyon canavarsa…

Bu canavarı yaratan…

Tek başına:

Faiz değildir…

İnsafsızlık

Canlarım…

Amacım, benim gibi düşünmeyenlere:

“Yanlış yapıyorsunuz” demek değil…

★

Elbette herkes…

Kendi görüşünü seslendirecek…

Siyasetçi ise…

Ve iktidar olmuşsa…

Tabii ki kendi görüşünü uygulayacak…

★

Ama be arkadaş…

Cari açığın ülke ekonomisine verdiği zarar bu kadar net bir şekilde ortadayken…

Bütün suçu:

“Çok para basıyorlar” cümlesiyle:

Paranın üzerine yıkmak…

İnsafsızlık değilse ne?..

★

Hâsılı canlarım:

Sürekli cari açık veren bir ülkenin…

Ekonomisi değil:

Borcu büyür…