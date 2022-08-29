Bu ayak oyunlarıyla ömrü uzun olmaz…

Delilleri çok fazla…

Çok net…

Ve…

Çok inandırıcı olan Sedat Peker iddialarının…

Bir an önce soruşturulması:

Gerekiyor…

★

Sedat Peker’in “organize suç örgütü lideri” olduğunu iddia etmek…

Ve…

Ondan söz ederken adının başına:

O sıfatı eklemek…

İddiaların vahametini ortadan kaldırmıyor…

Ancak…

★

Patronlarından aldıkları acayip yüklü maaşlar nedeniyle…

Peker’in açıklamalarını görmezden gelen iktidar medyası (Tabii ki patronları…).

Peker’in verdiği bilgileri:

Kamuoyundan gizleyerek…

Halkın en temel haklarından biri olan: Haber alma özgürlüğünü:

Yok ediyor…

★

Türkiye kamuoyuna…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne…

Ve ülkesine: Tarihimizin en büyük:

İhanetini yapıyor…

★

Oysa canlarım…

Gazetecilerin birinci vazifeleri…

Ve tabii ki: Sorumlulukları:

Soygunları…

İlle de milletin devletini soyanları…

Halkın gözünden kaçırmak değil…

Onları:

Kamuoyuna tanıtmaktır…

★

Ülkede ve dünyada olup biteni doğru yazmak…

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek…

Gazetecilik ilke ve ahlâkının:

Temel şartıdır…

★

Gazete patronlarını…

Ve…

Gazetecileri:

Korku…

Veya tam tersi:

Kayırma ile görevlerini yapmaktan meneden siyasi iktidarlar…

Ayak oyunlarıyla…

Yasa dışı önlemlerle ayakta kalmaya çalışsalar da…

Ömürleri fazla uzun sürmez…

Minnet ve şükran…

İktidar medyası patronları…

Temiz ahlâklı gazeteciliğe:

İzin vermiyor…

★

Tamam da…

Bu kepazelik…

Gazetecilerin…

Patronlara teslim olmaları için:

Bahane olabilir mi?..

★

Olmaz…

Olmamalı…

★

Bu vesileyle:

Sahibi olduğu SÖZCÜ ve KORKUSUZ gazetelerinin…

Tüm gazeteci ve yazarlarına:

Gazetecilik ilke ve ahlâkıyla görev yapma özgürlüğü veren patronumuz Burak Akbay’a…

Minnet ve şükranla…

Sevgi dolu:

Saygılarımı sunuyorum…

Umarım yanılırlar

Haber spotu şöyle:

“ABD ve Avrupa’nın merkez bankalarının başkanları ve üst düzey yöneticileri onlarca yılın en yüksek seviyelerine gelen enflasyon oranlarıyla mücadele için, sıkı politikalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.”

★

Bu haber doğruysa…

Gerçekten de…

Bilhassa gelişmiş ülkeler sıkı para politikası uygularlarsa…

Az gelişmiş…

Ya da…

Gelişmekte olan ülkeler:

Perişan olur…

★

Bu ise…

İç savaşları…

Ve…

Komşu ülkeler arasındaki savaşları tetikler…

★

Ben ki…

Her zaman umut vermekten yana olan birisiyim…

Bu haberi vermek istemezdim…

Ama…

★

Acı da olsa doğru haberi vermek…

Tatlı da olsa yalan haberi vermekten:

Çok daha ahlâklıdır…

★

Bu haberin verilmesini sağlayan ekonomistler:

Umarım…

Yanılırlar…

Ve inşallah:

Yeni bir stagflasyon süreci:

Yaşamayız…

Konuk Yazar

Bu toplumu anlamak o kadar zor ki…

Eşini ve çocuklarını terk edip, kızı yaşındaki ile aşk yaşayan adam profilleri yazılıyor senaryolara ve “büyük beğeni topladı” diyorlar…

“Bu tür dizileri izlemeyeceğiz” diyenler var ama, bir o kadar da beğeni topluyor öyle mi?

Sırf vakit geçirmek için yazılmış basit senaryolara ne zaman son vereceksiniz?

★

İnançlar alay konusu olmuş, en önemlisi de saygı yok olmuş.

Eski Yeşilçam kıymetlilerinin böyle yapımlarda yer almaması gayet normal.

★

Eski filmler AİLE olmayı öğretirdi…

Şimdiki filmler ve diziler; nasıl ayrı yaşanır, nasıl eş aldatılır, aile düzeni nasıl bozulur, kadına şiddet nasıl yapılır, küçük yaşta eline nasıl silah alınır, cinayetler nasıl işlenir …… ne yazık ki artarak varlığını sürdürüyor…

Geldiğimiz nokta ürkütücü…

Bu nedenle, bizlere çok büyük görevler düşmektedir.

Toplumsal değerlerimizi hiçe sayan filmlerin ve dizilerin kaldırılması gerekiyor.

★

Ayıya dayı demek bizde vardı da utanmadan, basamak ve para uğruna babası yaşında adamlara aşkım demeye ne çok heveslilermiş kızlarımız.

Hem de bunlar eğitimli düzgün dediklerimizden olunca vay cahillere…

Gün geçtikçe bataklığa batıyoruz.

Perran Kutman

★

NOT:

Yazısını izin almadan yayımladığım için saygıdeğer Perran Kutman Hanımefendi’nin beni affedeceğini ummak istiyorum…

Müslüman değilse iş yok…

S. Soylu Jandarmaya seslendi:

“Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli ve Ayet-el Kürsîlerle çıkın. Biliniz ki Allah sizin muhafızınızdır…”.

★

E hani laik devlettik?..

Ne din:

Devlet işlerine karışacaktı…

Ne de Devlet:

Din işlerine müdahale edecekti…

★

E hani fırsat eşitliği vardı?..

Her T.C. vatandaşı…

Devlet…

Ve…

Yargı karşısında:

Eşitti…

★

İyi ama…

Bu durumda…

Müslüman olmayan yurttaş Jandarma olabilir mi?..

Tabii ki olamaz…

Neden acaba?…

★

Abdesti olmadığı…

Yanında:

Ayet- el Kürsi bulunduramayacağı…

Ve haliyle:

Allah’ın muhafızlığından: Mahrum olacağı için mi?..

Bir ismi değil insanı korumak

Tepki çekeceğimi bile bile…

İki tweet paylaşacağım…

İkisi de…

Bir zamanlar…

Erdoğan’ın kankası olan…

Ama sonra…

(Kendi ifadesiyle) İktidara teslim olmayı kabul etmediği için: Sürgünde yaşayan…

Medya eski patronlarından…

Ve…

Ardında bıraktığı milyarlarca dolarlık altın madenleri…

Kayyumlar tarafından yağmalanan:

Akın İpek’ten…

Buyurun efendim…

★

Bizi kıskandılar kardeşim…

İdeallerimizi, başarılarımızı, hayatımızı, içimizdeki sevgiyi, saygıyı kıskandılar.

Rekabet edebilecek kabiliyetleri, bilgileri de yoktu…

Bu yüzden yıktılar, yağmaladılar…

Bizim hikayemiz Türkiye’nin hikâyesidir…

★

Yaşadıklarımızı, kimlerin yönettiğini, kimlerin sahte raporlar hazırladıklarını, kimlerin yargıya talimat verdiğini, kimlerin talimatları yerine getirip ‘aferin’ aldığını, tetikçileri, yağmacıları isim isim bilmiyor muyuz?..

Savcılar, bir gün sorarsa açıklarız tek tek…

★

Canlarım…

Felsefemi biliyorsunuz…

İnanıyor…

Ve hatta:

Biliyorum ki:

Nefret ya da merhametin yönlendirdiği adalet:

Adalet değildir…

Çünkü…

★

Adalet:

Nefret ya da merhamet gibi duygulardan değil…

Delil, akıl ve mantıktan doğar…

★

Bu yazımda koruduğum:

“Akın İpek” ismi değil…

Bir insandır…

★

Karşı geldiğim ise…

Adaletsizliktir…

Adaletin yerini alan: Nefrettir…

Günün oximoronu



Sanayi Bakanı:

“2023’te uzaya çıkacağız” diyor…

★

Çıkabilirler mi?..

Çıkabilirler…

Çünkü…

Günümüz dünyasında uzaya çıkmak…

Abramoviç’in yatlarından birinin…

İngiltere’den, Ege’ye gelmesinden daha az maliyetli…

★

Önemli olan şu…

Utançlarından halen sokağa çıkamayan…

İktidar milletvekilleri:

Sokağa çıkabilecekler mi?..

Dünün duası

Bakın…

Mizah sanatçısı…

Aktris…

Senarist…

Ve hatta yönetmen Gülse Birsel:

Ne diyor?..

Dünün tweeti

ŞenizSu Ünal

@senix96468888

“Zenginler fakirlere Allah’tan başka bir şey bırakmadılar…”

(Friedrich Nietzsche)