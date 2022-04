Bu acıya yürek mi dayanır! Annesi tabutunun başından ayrılamadı

Antalya’da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan, tedaviye alındığı hastanede 23 gün sonra yaşamı yitiren Mahra Melin Pınar (10) toprağa verildi. Cenazede kızının tabutunun başından ayrılmayan Derya Pınar, ablası için gözyaşı döken oğlu Murat Derin’i (9), “Ablan melek oldu. Onu hep güzel, neşeli olarak hatırlayacağız” diyerek teselli etti.

Serik ilçesi, Belek Mahallesi’nde 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar’a arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra’ya, İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Bir gün sonra saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2’nci kez ameliyat edilen Mahra’nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

Mahra Melin Pınar, dün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin 23’üncü gününde yaşamını yitirdi. Pınar’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki incelemenin ardından yakınları tarafından alınarak, Belek’teki evinin önüne getirildi. Aile burada taziyeleri kabul etti. Anne Derya ile baba Murat Pınar uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları teselli etti. Cenazeye katılanların yakasında Mahra’nın fotoğraf olduğu görüldü.

​’SEN NİYE GİTTİN BİR TANEM’

Cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve ailenin yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi Aynur Yılmaz, torununun tabutuna sarılarak “Sen niye gittin bir tanem” diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

‘HEM KALBİ HEM KENDİ GÜZELDİ’

Daha sonra tabutun başına anne ve babasıyla birlikte Mahra’nın kardeşi Murat Derin geldi. Burada tabuta dokunarak gözyaşı döken oğlunu sakinleştiren Derya Pınar, “Ablan melek oldu. O hem kalbi güzel hem kendi çok güzeldi. Onu hep güzel, neşeli olarak hatırlayacağız” dedi. Derya Pınar, uzun süre başından ayrılmadığı tabutu öptü. Pınar’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Namazın ardından Mahra Melin’in cenazesi, toprağa verildi.

Bu arada cenaze için camiye ‘Başıboş Köpek Sorunu Platformu’ yazılı bir çelenk gönderildiği görüldü.

‘SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM’

Mahra Melin Pınar’ı toprağa veren acılı baba Murat Pınar, hukuki sürecin başlayacağını söyledi. Pınar, “Şu an çok zor durumdayım, çok zor konuşuyorum. Bugün kızımı toprağa verdik. İnşallah, bundan sonra başka çocukları bu şekilde toprağa vermeyeceğiz. Bunun için elimden gelen her türlü mücadeleyi yapacağım. Dava süreçlerimiz olacak. Gerekli her kurumu dava ettik. Bunların sonuçlarını beklerken başıboş sokak köpekleri için gerekli çalışmayı yapacağız. Bugün Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü ve Vali Bey’in vekili vardı, onlara da ‘Bu çocuklar hepimizin, devletin çocukları. Bu sorunu çözmek boynunuzun borcu’ dedim. Ne yapacaklar göreceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

‘BAŞARAMADIM, KIZIMI KORUYAMADIM’

Kızının beyninin vücuda hükmedememesinden kaynaklı artık kalbinin dayanmadığını söyleyen Pınar, “Son 2 saat ‘Vedalaşalım’ diye doktorlar yaşatmaya çalıştı. Doktorumuza teşekkür ediyorum, onun sayesinde birçok kişi kızımla vedalaştı. En son 45 dakika kalp masajıyla geri getirmeye çalıştılar ama olmadı. Bir melekti. Rabbim’e bir melek daha lazımmış, onu görevlendirdi. Kaza günü, motosikletle geldiğimde ‘Babacığım ölmeyeceğim değil mi’ demişti. Ben de ‘Hayır, iyileşeceksin’ demiştim. Başaramadım, kızımı koruyamadım. Diğer evlatlarımı koruyacağım” diye konuştu.

