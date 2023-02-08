Bu acının tarifi yok! Depremde bilanço ağırlaşıyor

Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde ölü sayısı 6 bin 234’e, yaralı sayısı 37 bin 11’e yükseldi. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

ÜÇ AY OHAL İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi.

Üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Öte yandan, eğitim öğretime de 13 Şubat’a kadar ara verildi.

DEPREMDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Can kaybı 6 bin 234, yaralı sayısı 37 bin 11, yıkılan bina sayısı 5 bin 775, yıkıldı ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

16 BİN 139 ARAMA KURTARMA EKİBİ SAHADA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibinin fiilen sahada olduğunu açıkladı.

Oktay’ın verdiği bilgilere göre deprem sahasında 4 bin 794 iş makinası bulunuyor.

Yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişi yer alıyor. 2 bin 400 civarında arama kurtarma görevlisi de yabancı ülkelerden gelecek.

Türkiye’den 1500’e yakın ilave arama kurtarma ekibi de sahaya sevk edilecek. Tüm birimlerden 60 bin 218 kişi deprem bölgesinde görev yapıyor.

BAKAN KURUM: DEPREM 13.5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Deprem 13.5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi” dedi.

Kurum “Vatandaşlarımızdan mümkün olmadıkça Osmaniye-Gaziantep yolunda trafiğe çıkmamalarını, ekiplere öncelik vermelerini istiyoruz” uyarısında da bulundu.