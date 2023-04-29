Bryant Dunston’ın aracının üzerine TIR dorsesi devrildi!
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Bryant Dunston’ın aracının üzerine TIR dorsesi devrildi!

Anadolu Efes Basketbol Kulübü, trafik kazası geçiren ABD’li oyuncusu Bryant Dunston‘ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüp, Bakırköy’de üst geçide çarpan tırın dorsesinin kullandığı aracın üzerine düşmesi sonrasında hastaneye kaldırılan Dunston‘ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasında, “Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır.” denildi. (AA)

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