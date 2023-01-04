Haberler Spor

Brezilyalı efsane futbolcu Pele son yolculuğuna uğurlandı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele‘nin naaşı defnedildi.

İtfaiye aracının üzerine konulan Pele‘nin cenazesi veda etmesi için ilk önce Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes’in evine götürüldü.

Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı’nda, aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayranlarının oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele‘nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.

Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 29 Kasım’dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık’ta 82 yaşında ölmüştü. (AA) 

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Cristiano Ronaldo: Al Nassr’a transfer olmaktan gurur duyuyorum

Cristiano Ronaldo: Al Nassr’a transfer olmaktan gurur duyuyorum

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’u mağlup etti

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor’u mağlup etti

TFF açıkladı: Sivasspor-Galatasaray maçında hakem hatası yapıldı

TFF açıkladı: Sivasspor-Galatasaray maçında hakem hatası yapıldı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele son yolculuğuna uğurlandı
Spor