Bozdağ: Başörtüsü için Anayasa’nın 24. maddesi değişecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği ile ilgili “24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor. İki maddelik bir düzenleme yapılacak. İkincisi de 41. madde. Aile, Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye’de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bozdağ’ın konuşması özetle şöyle:

“CHP’nin TBMM’ye verdiği teklif… Şu anda olmayan sorunu sorun haline getirmek bir sorun teşkil ediyor, olmayan sorunu yasal dayanaklı soruna dönüştürür. Kamu işçilerinde ve diğer alanlarda kapsam dışı kalıyor. CHP’nin teklifi sadece bir meslek icra eden kadınları kapsıyor. CHP, bu teklifi neden verdi? Bu teklif neden şimdiye kadar gelmedi de şimdi geldi. Sebebini çok net söylüyorum başkanlık sistemidir, 50+1’de oy arayışıdır. 50+1’in oyunu zorunlu kılıyor. İnancı gereği başını örten insanlara şaşı bakarsanız onların oyunu alamazsınız.

“24. MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA KARAR VERİLDİ”

50+1’de farklı alanlardaki insanlardan oy alma durumu var. Kılıçdaroğlu bu sözleri söyleyip teklifi verince Cumhurbaşkanımız ‘Başörtüsü sorunu eğitimde, siyasette herhangi bir yerde sorun teşkil etmiyor. Anayasa değişikliği yapalım, kolaylıkla değiştirilemez’ deyince biz bir çalışma yaptık. Nihayetinde karara varıldı. Tek maddede 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak.

“AİLE, TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİDİR”

Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor. Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP’nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum. İki maddelik bir düzenleme yapılacak. İkincisi de 41. madde. Aile, Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye’de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı.” (ANKAHABER)