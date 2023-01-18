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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi. (AA)

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