Bozayının kaşınma dansı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, bir ayının fotokapana yansıyan ağaca sürtünme görüntüsünü, ‘Ayıların ormanda kaşınma dansı’ notu ile paylaştı.

Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı ile Kars, Erzurum, Ardahan, Artvin sınırlarında bulunan Yaban Hayatı Koridoru’nu kapsayan ‘Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ kapsamında ayı, kurt, vaşak ve domuzların; koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi. Yaban hayvanlarının yaşam sınırlarını ve alan hakimiyetlerini belirlemek için işaretler bıraktığı ağaçlara, DKMP ekiplerince ‘biyolojik çeşitliliğin korunması için doğada bırakılmıştır’ tabelaları yerleştirildi. Proje alanına bırakılan fotokapanlara çeşitli yaban hayvanları yansıdı.

Bir ayının, ağaca sürtünerek sırtını kaşıdığı anlar, “Ayıların ormanda kaşınma dansı. Yaban hayvanlarının doğal davranışlarına saygı, ayıların kaşınma ağaçları güvence altında” notu ile DKMP’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(DHA)