Böyle rakibe bu goller az bile

İnanılacak gibi değil. Ülke içinde birbirimizi yediğimiz yetmedi, bir de her gittiğimiz deplasmanda başımıza gelmedik kalmıyor. Tirana-Beşiktaş maçındaki olayları unutmamışken Maribor-Fenerbahçe sınavında yaşananlar… Gördüğümüz, öğrendiğimiz kadar kabahatsiz olan Türk taraftarların stadı terk etmeye zorlanması da biber gazı kullanılması da UEFA’nın bozuk siciline eklenecek yeni bir halka oldu.

Maça dönersek; asistçi ve golcünün yer değiştirdiği bir organizasyon ile öne geçti Fenerbahçe. Batshuayi, santrfor bölgesini boşaltıp dışarı çıktı, güzel bir orta ile belki de asist yapması beklenen İrfan Can’a golü attırdı. Bu tarz organizasyonları İsmail Kartal sık deniyor. Kartal’a güvenmeyen kaldıysa takımı izlesin ve incelikleri görsün.

Bu maçın asıl kazananı İrfan Can Eğribayat galiba. Altay Bayındır kendi hataları kadar taraftarın kafayı takmasının da bedelini ödüyor; ödeyecek. Eğribayat ise kurtardığı biri penaltı, ikisi de net gollük pozisyon ile İsmail hocanın aklına girmiştir. Türk futbolu Altay’ı kaybetmemeli ama o da artık kendini göstermeli. Önümüzde Ersin Destanoğlu gerçeği var, unutmayalım.

Son not; Tadic, Dzeko falan derken sezonun en önemli transferi Szymanski olabilir. Top ayağındayken sanat yapıyor. Attığı harika gol de holiganlara ve UEFA’ya gelsin… Az bile attık!