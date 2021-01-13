Maalesef hakemler hemen her hafta hem VAR’da, hem sahada sıkıntılılar. Sorun her zaman dolaylı olarak hakemdedir. Asıl sorun MHK’dedir. Siz büyük takım veya ev sahibi ekibin maçtan sonra fazlaca ses çıkarmamasına göre ya da onların lehine kararlar veren hakeme göre görevlendirme yaparsanız bu kötü sonuçları alırsınız.

Balık baştan kokar. Sorunun kaynağı kuruldur. Hakemler de maalesef ‘böyle kafaya böyle traş’ deyip düdükleri ona göre öttürüyorlar. Eskiden özellikle üç büyükler; iç sahaya bazı hakemleri, deplasmana da ayrı bazı hakemleri isterlerdi! İç saha hakemleri nasılsa, deplasman hakemleri de öyleydi yoksa istenmezdi.

Yıllarca MHK’ler böyle çalıştı, verdiler istenen hakemi rahat ettiler. Hatta bir şehir takımına uğursuz geliyor diye maçlarına istenmeyen, veremedikleri bir hakem bile vardı. Bu tür anlayışları kısmen devam ettiren günümüz MHK’sinden başarı beklemek iyimserlik olur sadece.