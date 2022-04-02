Böyle bir ülke teslim alacaklar…

Seçim, 2023 yılı haziran ayında (24) yapılırsa…

Ve…

Erdoğan bu zihniyetle devam ederse…

Yeni gelecek olan hükümetin teslim alacağı ekonomik durumu:

Kısaca anlatayım…

★

Yatırım yapamayan…

Küresel sabit sermayeyi çekemeyen:

Bir ekonomi…

★

Haliyle…

İstihdam yaratamayan:

Bir ekonomi…

Ve yine haliyle:

Üretemeyen bir ekonomi…

★

Ve yine haliyle…

İhracat yaptığında:

Enflasyonla mücadele edemeyen…

Enflasyonla mücadele ettiğinde:

İç pazarı yakıp kavuran…

Ve…

İthalattan vazgeçemeyen bir ekonomi…

★

Hem gelir dağılımında adaletsizlik…

Hem de yargılamada adaletsizlik…

★

Eylem ve söylemlerin değil…

Kişilerin yargılandığı duruşma salonları…

İnsan kayırma…

Liyakatsiz partizanlarla doldurulmuş bir bürokrasi…

★

Sürekli büyüyen mali ve ticari açıklar…

Yani…

Krize girmiş…

Ya da…

Girmek üzere olan bir ekonomi…

Araştırma ve geliştirme çalışmalarından yoksun bir:

(Sözde) Teknokrat çetesi…

★

Umarım ve temenni ederim ki:

Muhalefet iktidara:

Bu tablonun altından kalkacak çözümleri…

Üretmiş olarak:

Gelecektir…

100 YILIMIZI ÇALAR…

22 yıl öncesinden başlayarak…

Erdoğan’ın hedefinde…

İki şey vardı:

★

Önce…

İktidarda kalabilecek…

Ya da…

İktidardan düştükten sonra…

Ayakta durabilecek kadar:

Özel finansman…

Özel medya…

★

Ve daha sonra:

Rejim değişikliği…

★

Bilhassa son üç yıldır üstüne basa basa söylüyor, yazıyorum:

Ekonomideki sorunlar milletimizin canını yakar…

Ama…

Beka sorunu yaratmaz…

★

Oysa asıl tehlikede olan rejim…

Zira…

Rejim değişti mi?..

Demokratik laik sisteme dönmek:

100 yılımızı çalar…

SİZLERE ÖMÜR…

Bir kez daha hatırlatayım:

Ekonomi iki sene

çöker…

Beş sene çöker…

Sonra…

★

Aklı başında birileri gelir:

Düzlüğe çıkarır…

Ama…

★

Rejim çöktü mü?..

Sizlere ömür…

Bİ ŞEY OLMAZ ABİ…

Hep geç kalıyoruz…

Bu, dış politikada da böyle…

İç-dış güvenlikte de böyle…

Terörle mücadelede de böyle…

Ekonomide de böyle…

Sağlıkta da böyle…

Eğitimde de böyle…

★

Neden?..

Çünkü…

“Bize bi şey olmaz abi” anlayışı iliklerimize, kemiklerimize işlemiş…

OLACAK ŞEY DEĞİL…

Bilal Erdoğan’ın Özbekistan’da protokolde durduğu yeri görmüşsünüzdür…

O görüntünün ancak…

Padişahlıklarda…

Şahlıklarda…

Ve…

Sultanlıklarda görülebilecek bir protokol manzarası olabileceğini de bilirsiniz…

★

İyi ama…

Onlar için bu görüntü normal…

Zira…

Devlet kendi mülkleri…

★

Fakat…

Anayasal devletlerde…

Ama…

Demokratik hukuk devletlerinde:

Olacak şey değil…

UTANMAYAN BAKAN…

Bilal Erdoğan’ın protokolde aldığı konum…

Rejimin çökmek üzere olduğunun en somut kanıtıdır…

★

TSK’dan sorumlu Savunma Bakanı’nın bile utanmadan kabullendiği o görüntü…

Ne kadar tehlikeli bir eşikte durduğumuzu gösteriyor…

EN KOLAY YOL…

TV reklamlarında yeni Trend:

Ürün ekrana geliyor…

Ambalajından anlaşıldığına göre yarım kilo…

Ve sonra da:

Yarım kilo olduğu değil…

Sadece:

Fiyatı duyuruluyor…

★

Meselâ…

“Dana kuş başı 63 lira…”.

Bu demektir ki:

Kilosu 126 lira…

★

Yokluktan mı?..

Hayat pahalılığından mı bilemem ama…

Erdoğan ve Nebati…

Bu yöntemi icat eden firmaya:

Ödül vermeli…

★

Çünkü…

Hayatı ucuzlatmanın en kolay yolu bu…

ALKIŞLIYORUM…

Türkiye:

“Muasır medeniyetler hedefinden asla vazgeçmeyecek” kararlılığında olanların…

Hem fizikî…

Ve hem de fikrî saldırılara uğradıkları bir:

Ülke haline geldi…

★

Devlet ve Medya:

Çevre duyarlılığını “züppelik” olarak tanımlayan…

Vasat altılar tarafından:

İşgal edildi…

★

Böyle bir ortamda…

Yaptığı harika konuşma ve durum tespitleriyle:

“Muasır medeniyetler yürüyüşünden vazgeçmemekte kararlı ve ısrarlı” halkın umutlarını tazeleyen başarılı sanatçı, Beren Saat Doğulu Hanımefendi’yi:

Alkışlıyorum…

GÜNÜN DURUM TESPİTİ:

“Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak’ cevabını aldık…”.

Beren Saat Doğulu…

İslâm dünyasının samimî dindarlarının Ramazan ayı, mübarek olsun.