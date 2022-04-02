Memduh Bayraktaroğlu
2 Nisan 2022

Böyle bir ülke teslim alacaklar…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Seçim, 2023 yılı haziran ayında (24) yapılırsa…

Ve…

Erdoğan bu zihniyetle devam ederse…

Yeni gelecek olan hükümetin teslim alacağı ekonomik durumu:

Kısaca anlatayım…

Yatırım yapamayan…

Küresel sabit sermayeyi çekemeyen:

Bir ekonomi…

Haliyle…

İstihdam yaratamayan:

Bir ekonomi…

Ve yine haliyle:

Üretemeyen bir ekonomi…

Ve yine haliyle…

İhracat yaptığında:

Enflasyonla mücadele edemeyen…

Enflasyonla mücadele ettiğinde:

İç pazarı yakıp kavuran

Ve…

İthalattan vazgeçemeyen bir ekonomi…

Hem gelir dağılımında adaletsizlik…

Hem de yargılamada adaletsizlik…

Eylem ve söylemlerin değil…

Kişilerin yargılandığı duruşma salonları…

İnsan kayırma…

Liyakatsiz partizanlarla doldurulmuş bir bürokrasi…

Sürekli büyüyen mali ve ticari açıklar…

Yani…

Krize girmiş

Ya da…

Girmek üzere olan bir ekonomi…

Araştırma ve geliştirme çalışmalarından yoksun bir:

(Sözde) Teknokrat çetesi…

Umarım ve temenni ederim ki:

Muhalefet iktidara:

Bu tablonun altından kalkacak çözümleri

Üretmiş olarak:

Gelecektir…

100 YILIMIZI ÇALAR…

22 yıl öncesinden başlayarak…

Erdoğan’ın hedefinde…

İki şey vardı:

Önce…

İktidarda kalabilecek

Ya da…

İktidardan düştükten sonra…

Ayakta durabilecek kadar:

Özel finansman…

Özel medya…

Ve daha sonra:

Rejim değişikliği…

Bilhassa son üç yıldır üstüne basa basa söylüyor, yazıyorum:

Ekonomideki sorunlar milletimizin canını yakar…

Ama…

Beka sorunu yaratmaz…

Oysa asıl tehlikede olan rejim

Zira…

Rejim değişti mi?..

Demokratik laik sisteme dönmek:

100 yılımızı çalar…

SİZLERE ÖMÜR…

Bir kez daha hatırlatayım:

Ekonomi iki sene
çöker…

Beş sene çöker…

Sonra…

Aklı başında birileri gelir:

Düzlüğe çıkarır…

Ama…

Rejim çöktü mü?..

Sizlere ömür…

Bİ ŞEY OLMAZ ABİ…

Hep geç kalıyoruz

Bu, dış politikada da böyle…

İç-dış güvenlikte de böyle…

Terörle mücadelede de böyle…

Ekonomide de böyle…

Sağlıkta da böyle…

Eğitimde de böyle…

Neden?..

Çünkü…

“Bize bi şey olmaz abi” anlayışı iliklerimize, kemiklerimize işlemiş…

OLACAK ŞEY DEĞİL…

Bilal Erdoğan’ın Özbekistan’da protokolde durduğu yeri görmüşsünüzdür…

O görüntünün ancak…

Padişahlıklarda…

Şahlıklarda…

Ve…

Sultanlıklarda görülebilecek bir protokol manzarası olabileceğini de bilirsiniz…

İyi ama…

Onlar için bu görüntü normal…

Zira…

Devlet kendi mülkleri…

Fakat…

Anayasal devletlerde

Ama…

Demokratik hukuk devletlerinde:

Olacak şey değil…

UTANMAYAN BAKAN…

Bilal Erdoğan’ın protokolde aldığı konum…

Rejimin çökmek üzere olduğunun en somut kanıtıdır

TSK’dan sorumlu Savunma Bakanı’nın bile utanmadan kabullendiği o görüntü…

Ne kadar tehlikeli bir eşikte durduğumuzu gösteriyor…

EN KOLAY YOL…

TV reklamlarında yeni Trend:

Ürün ekrana geliyor…

Ambalajından anlaşıldığına göre yarım kilo…

Ve sonra da:

Yarım kilo olduğu değil…

Sadece:

Fiyatı duyuruluyor…

Meselâ…

“Dana kuş başı 63 lira…”.

Bu demektir ki:

Kilosu 126 lira…

Yokluktan mı?..

Hayat pahalılığından mı bilemem ama…

Erdoğan ve Nebati…

Bu yöntemi icat eden firmaya:

Ödül vermeli…

Çünkü…

Hayatı ucuzlatmanın en kolay yolu bu…

ALKIŞLIYORUM…

Türkiye:

“Muasır medeniyetler hedefinden asla vazgeçmeyecek” kararlılığında olanların…

Hem fizikî

Ve hem de fikrî saldırılara uğradıkları bir:

Ülke haline geldi…

Devlet ve Medya:

Çevre duyarlılığını “züppelik” olarak tanımlayan…

Vasat altılar tarafından:

İşgal edildi…

Böyle bir ortamda…

Yaptığı harika konuşma ve durum tespitleriyle:

“Muasır medeniyetler yürüyüşünden vazgeçmemekte kararlı ve ısrarlı” halkın umutlarını tazeleyen başarılı sanatçı, Beren Saat Doğulu Hanımefendi’yi:

Alkışlıyorum…

GÜNÜN DURUM TESPİTİ:

“Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak’ cevabını aldık…”.

Beren Saat Doğulu…

İslâm dünyasının samimî dindarlarının Ramazan ayı, mübarek olsun.

Yazarlar
Böyle bir ülke teslim alacaklar…
Memduh Bayraktaroğlu