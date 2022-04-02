Böyle bir ülke teslim alacaklar…
Seçim, 2023 yılı haziran ayında (24) yapılırsa…
Ve…
Erdoğan bu zihniyetle devam ederse…
Yeni gelecek olan hükümetin teslim alacağı ekonomik durumu:
Kısaca anlatayım…
★
Yatırım yapamayan…
Küresel sabit sermayeyi çekemeyen:
Bir ekonomi…
★
Haliyle…
İstihdam yaratamayan:
Bir ekonomi…
Ve yine haliyle:
Üretemeyen bir ekonomi…
★
Ve yine haliyle…
İhracat yaptığında:
Enflasyonla mücadele edemeyen…
Enflasyonla mücadele ettiğinde:
İç pazarı yakıp kavuran…
Ve…
İthalattan vazgeçemeyen bir ekonomi…
★
Hem gelir dağılımında adaletsizlik…
Hem de yargılamada adaletsizlik…
★
Eylem ve söylemlerin değil…
Kişilerin yargılandığı duruşma salonları…
İnsan kayırma…
Liyakatsiz partizanlarla doldurulmuş bir bürokrasi…
★
Sürekli büyüyen mali ve ticari açıklar…
Yani…
Krize girmiş…
Ya da…
Girmek üzere olan bir ekonomi…
Araştırma ve geliştirme çalışmalarından yoksun bir:
(Sözde) Teknokrat çetesi…
★
Umarım ve temenni ederim ki:
Muhalefet iktidara:
Bu tablonun altından kalkacak çözümleri…
Üretmiş olarak:
Gelecektir…
100 YILIMIZI ÇALAR…
22 yıl öncesinden başlayarak…
Erdoğan’ın hedefinde…
İki şey vardı:
★
Önce…
İktidarda kalabilecek…
Ya da…
İktidardan düştükten sonra…
Ayakta durabilecek kadar:
Özel finansman…
Özel medya…
★
Ve daha sonra:
Rejim değişikliği…
★
Bilhassa son üç yıldır üstüne basa basa söylüyor, yazıyorum:
Ekonomideki sorunlar milletimizin canını yakar…
Ama…
Beka sorunu yaratmaz…
★
Oysa asıl tehlikede olan rejim…
Zira…
Rejim değişti mi?..
Demokratik laik sisteme dönmek:
100 yılımızı çalar…
SİZLERE ÖMÜR…
Bir kez daha hatırlatayım:
Ekonomi iki sene
çöker…
Beş sene çöker…
Sonra…
★
Aklı başında birileri gelir:
Düzlüğe çıkarır…
Ama…
★
Rejim çöktü mü?..
Sizlere ömür…
Bİ ŞEY OLMAZ ABİ…
Hep geç kalıyoruz…
Bu, dış politikada da böyle…
İç-dış güvenlikte de böyle…
Terörle mücadelede de böyle…
Ekonomide de böyle…
Sağlıkta da böyle…
Eğitimde de böyle…
★
Neden?..
Çünkü…
“Bize bi şey olmaz abi” anlayışı iliklerimize, kemiklerimize işlemiş…
OLACAK ŞEY DEĞİL…
Bilal Erdoğan’ın Özbekistan’da protokolde durduğu yeri görmüşsünüzdür…
O görüntünün ancak…
Padişahlıklarda…
Şahlıklarda…
Ve…
Sultanlıklarda görülebilecek bir protokol manzarası olabileceğini de bilirsiniz…
★
İyi ama…
Onlar için bu görüntü normal…
Zira…
Devlet kendi mülkleri…
★
Fakat…
Anayasal devletlerde…
Ama…
Demokratik hukuk devletlerinde:
Olacak şey değil…
UTANMAYAN BAKAN…
Bilal Erdoğan’ın protokolde aldığı konum…
Rejimin çökmek üzere olduğunun en somut kanıtıdır…
★
TSK’dan sorumlu Savunma Bakanı’nın bile utanmadan kabullendiği o görüntü…
Ne kadar tehlikeli bir eşikte durduğumuzu gösteriyor…
EN KOLAY YOL…
TV reklamlarında yeni Trend:
Ürün ekrana geliyor…
Ambalajından anlaşıldığına göre yarım kilo…
Ve sonra da:
Yarım kilo olduğu değil…
Sadece:
Fiyatı duyuruluyor…
★
Meselâ…
“Dana kuş başı 63 lira…”.
Bu demektir ki:
Kilosu 126 lira…
★
Yokluktan mı?..
Hayat pahalılığından mı bilemem ama…
Erdoğan ve Nebati…
Bu yöntemi icat eden firmaya:
Ödül vermeli…
★
Çünkü…
Hayatı ucuzlatmanın en kolay yolu bu…
ALKIŞLIYORUM…
Türkiye:
“Muasır medeniyetler hedefinden asla vazgeçmeyecek” kararlılığında olanların…
Hem fizikî…
Ve hem de fikrî saldırılara uğradıkları bir:
Ülke haline geldi…
★
Devlet ve Medya:
Çevre duyarlılığını “züppelik” olarak tanımlayan…
Vasat altılar tarafından:
İşgal edildi…
★
Böyle bir ortamda…
Yaptığı harika konuşma ve durum tespitleriyle:
“Muasır medeniyetler yürüyüşünden vazgeçmemekte kararlı ve ısrarlı” halkın umutlarını tazeleyen başarılı sanatçı, Beren Saat Doğulu Hanımefendi’yi:
Alkışlıyorum…
GÜNÜN DURUM TESPİTİ:
“Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak’ cevabını aldık…”.
Beren Saat Doğulu…
İslâm dünyasının samimî dindarlarının Ramazan ayı, mübarek olsun.