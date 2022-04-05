Boşuna heveslenmeyin…
“Tüh be… Macaristan’da yine Orban kazandı bizde de Erdoğan kazanacak” diye ağlaşanlar ile…
“Oh be… Macaristan’da yine Orban kazandı bizde de Erdoğan kazanacak” diye sevinenlerin…
Zekâ özürlü olduklarından şüphem yok…
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Macaristan, AB ülkeleri içinde ekonomisi en başarılı olan ülkelerden biri…
Orban iktidara geldiğinde yıllık enflasyon: %31 idi…
Bugün %8.1…
3 yıl önce ise yıllık enflasyon hızı:
%1 bile değildi…
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Yani canlarım…
Orban kazandı çünkü…
Ekonomi her şeye rağmen doğru yönetiliyor…
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Siyaset, düşünen insanları baskılıyor mu?
Evet, baskılıyor…
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Yargı, Orban’a bağlanmış mı?..
Evet bağlanmış…
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Orban tek adam mı?..
Evet tek adam…
Ama…
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30 yıl öncesine kadar…
Sovyet komünizminin baskısının yanında Orban’ın baskısı:
Sinek ısırığı…
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Ve…
Macaristan’da demokrasiye doğan en genç Macar henüz 30 yaşında…
Diğerlerinin hepsi…
Komünizmin despotluğunu bizzat yaşamış insanlar…
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Sözümün özü canlarım:
Baskı, yasaklar, adaletin olmayışı halkın umurunda bile değil.
İşte o nedenledir ki:
Erdoğan totaliter olduğu için değil…
Orta direği yıktığı için kaybedecek…
KİMSEYİ İNANDIRAMIYORUM…
Canlarım…
İlgilenenlerin en çok merak ettikleri konuların başında:
“Dolar, TL karşısında gerçek değerinde mi?” sorusunun cevabı geliyor…
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Değil…
Neden mi?..
Kısaca açıklamaya çalışayım…
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2003 yılı mart ayı enflasyon endeksi 94…
2022 yılı mart ayı enflasyon endeksi ise 1321…
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Yani…
19 yıllık enflasyon artış endeksi: 1228…
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Endeks 94 iken…
1 dolar 1.42 idi
Bugün 14.70…
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Oysa…
Bugün 1 doların…
Yaklaşık 14 kat değer kaybetmiş TL karşısında olması gereken en az rakam:
19.88 TL…
Yaklaşık, 20 lira…
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Peki…
Dolar kuru 20 liraya yükselecek mi?..
Yükselmek zorunda…
Aksi halde:
İhracatçı iç piyasaya döner…
İthalâtçı (Döviz bulursa) ithalâta yüklenir…
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Enflasyonla mücadele olur…
Ama…
Bu defa da dış borçlar ödenmez…
Banka kredileri ödenmez…
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30 yıldır bu modelin:
“Kuyruğunu kovalayıp yakalamayan kedi” modeli olduğunu söylüyorum…
Ama…
İktidar yandaşı akademisyen olmadığım…
“Ünlü” olmadığım…
Ve fakat…
Tansu Çiller’e iki yıl danışmanlık yaptığım için: Kimseyi inandıramıyorum…
BİR DOLARIN OLMASI GEREKEN TL FİYATI…
Mart ayı enflasyon oranları belli oldu…
2022 yılı mart ayında tüketici fiyatları (TÜFE) endeksi:
Bir önceki aya göre %5,46…
Bir önceki yılın aralık ayına göre %22,81…
Bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14…
Ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 arttı…
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Bu durumda…
Bundan sonra enflasyon artış oranı her ay %1 bile olsa…
2022 yılı enflasyon oranı:
Yaklaşık %22 olarak gerçekleşecek…
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Peki…
Bu mümkün mü?..
Tabii ki imkân dahilinde… Hatta…
2022 yılı enflasyon oranlarının…
Erdoğan’ın söz verdiği gibi: Tek haneye düşmesi de mümkün…
Ancak…
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Ekonomik model olarak:
NAHEKOP uygulanması şartıyla…
NAHEKOP nedir?..
Kamuoyunda:
“Ölme eşeğim ölme, bahar gelince sana yeşil çimen biçeceğim” olarak bilinen bir ekonomi politika vardır…
Nasıl olduğunu da kısaca anlatayım…
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Hoca en fakir günlerini geçiriyordu…
Eşiyle iki kişi oldukları halde…
Kendi karınlarını zor doyurdukları bir dönemdi…
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Eşeklerinin de karnı doymuyordu tabii ki…
Yem yoktu, ot yoktu, saman yoktu…
Satın alabilecek gücünü de yitirmişti…
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Açlıktan ölmek üzere olan eşeğine şöyle seslendi:
“Ölme be karakaçan, ölme bak şunun şurasında bahara ne kaldı… Mera yeşillenince sana ot biçip karnını doyuracağım…”.
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O nedenle…
Türk tipi “kemer sıkma” ekonomi politikalarına:
“NAHEKOP” denir…
EMİN DEĞİLİM…
Canlarım…
Yıllık %61 enflasyon oranına (Daha da artabilir) rağmen maaş ve ücretlilere zam yapılmaz…
Fiyatlar daha da artar…
Buna karşılık işsizlik oranı da yükselirse…
Talep de düşeceği için…
Fiyatlar inmez…
Ama…
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Enflasyon artış oranı hız keser…
Hatta…
Talep yetersizliği nedeniyle…
Mevcut piyasa fiyatları düşebilir bile…
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Böyle bir ihtimal var mı?..
Görünürde yok…
Ama…
Erdoğan bu…
Ne zaman ne yapacağını…
Kendisinin bildiğinden bile:
Emin değilim…
GEREKENİ YAPIN…
Rahmetli Vehbi (Koç) Bey, dedikodudan nefret eder ve hatta çekinirdi de…
O nedenle…
Ülkenin “en itibarlı” iş insanı olduğu halde:
“Bir olayın şüyu vukuundan beterdir” derdi…
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Bekir (Bozdağ) Bey…
“Bayburt cezaevinde kadın mahkumlara tecavüz tehditleri yazılıp koğuşa atıldığından…
Mahkumların dilekçe yazmasına rağmen…
Dilekçelerinin kabul edilmediğinden”:
Haberiniz var mı?..
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Yoksa:
Şikâyet ediyorum…
Varsa…
Neden gerekeni:
Yapmıyorsunuz?..