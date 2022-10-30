Boston şehir merkezindeki meydana Türk bayrağı çekildi
Haberler Dünya

Boston şehir merkezindeki meydana Türk bayrağı çekildi

27’inci Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Boston şehir merkezinde geleneksel bayrak çekme töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü ve festival nedeniyle Boston Belediye Meydanı’nda göndere, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı çekildi.

Törene, Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, diplomatlar ve kentteki Türk toplumu üyeleri katıldı.

Bayrak bir hafta süreyle kent meydanında dalgalanacak. (AA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
ABD’de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

ABD’de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

Sudan Askeri Müzesi tarihe tanıklık ediyor

Sudan Askeri Müzesi tarihe tanıklık ediyor

Facebook’un çatı şirketi Meta 11 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Facebook’un çatı şirketi Meta 11 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Boston şehir merkezindeki meydana Türk bayrağı çekildi
Dünya