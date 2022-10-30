Boston şehir merkezindeki meydana Türk bayrağı çekildi

27’inci Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Boston şehir merkezinde geleneksel bayrak çekme töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü ve festival nedeniyle Boston Belediye Meydanı’nda göndere, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı çekildi.

Törene, Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, diplomatlar ve kentteki Türk toplumu üyeleri katıldı.

Bayrak bir hafta süreyle kent meydanında dalgalanacak. (AA)