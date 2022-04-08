Boston Başkonsolosluğuna sözleşmeli sekreter alınacak

Boston Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan ilana göre Boston Başkonsolosluğu sözleşmeli sekreter alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Boston Başkonsolosluğunda münhal bulunan bir (1) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Sınav, Boston / Massachusetts / Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

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