Boşanma tehdidi cinsel yaşamı nasıl etkiler?
Her ilişkide zaman zaman tartışmalar yaşanabilir, bu birlikte yaşamanın ve aynı evi paylaşmanın doğası gereğidir. Ancak tartışmalarda karşılıklı restleşme, ayrılma ve boşanma tehditleri başladıysa dikkat!
Aramızdaki sorunun çözüm yolu nedir?
SORU:
39 yaşındayım, dört yıldır evliyim. Çocuk olduktan sonra kavgalarımız arttı. Eşim her kavgadan sonra boşanmak istediğini söylemeye başladı. Bu sözlerinden dolayı ona güvenemiyor, dokunmak bile istemiyorum. Bu durum nasıl düzelir? B.D./ İzmir
CEVAP:
Çiftler arasındaki ayrılma ve boşanma tehditleri Rus ruleti gibidir, tetik belki 3-5 defa boş düşer ama eninde sonunda tehdit edenin elinde patlar. Evlilik sorunları her iki eşinde o evliliğe değer verdiğini ve vazgeçmek değil mücadele etmek istediğini gösterdiğinde çözülebilir. Eşler arasında bu tür konuşmalar geleceğe yönelik güven sorunu yaratacağından, bunu söyleyen eşten soğumaya ve uzaklaşmaya neden olabilir. Duygusal yönden soğuma ve uzaklaşmanın olduğu çiftlerde iyi bir cinsel yaşamın olması mümkün değildir. Böyle bir durumda başta cinsel istek bozukluğu olmak üzere birçok cinsel sorun yaşanabilir. Eşlerin restleşmeye giden tartışmaları varsa vakit kaybetmeden bir evlilik ve çift terapistinden destek almaları uygun olur.
Eşimin eleştirilerine karşı ne yapabilirim?
SORU:
Bir yıldır evliyim, eşim hemen her konuda aşırı mükemmeliyetçi ve beni hep eleştiriyor. Eğer bir şey onun istediği gibi olmazsa saatlerce söyleniyor. Aynı şeyi yatak odasında da yaptığı için birlikte olmak istemiyorum. Bu durumla nasıl başa çıkabilirim? E.S./ Antalya
CEVAP:
Evlilik ve çift ilişkisinde karşılıklı sevgi, saygı anlayış ve hoşgörü duygusal yakınlığın ön koşuludur. Duygusal yakınlık ve güven ilişkisi olmadan sağlıklı ve doyumlu bir cinsellik yaşamak mümkün değildir. Duygusal yakınlık ne kadar fazlaysa cinsel ve yakınlıkta o kadar fazladır. Eşlerden birinin diğerine karşı aşırı eleştirici olması, kendi doğrularını dayatması, diğerini olduğu gibi kabul etmeyip değişmeye zorlaması psikolojik şiddet olarak görülebilir. Böyle bir durumda cinsellikten önce çift ilişkisini gözden geçirip sorun yaratan durumları düzeltmek, karşılıklı hoşgörüyü geliştirmek gerekir. Çift ilişkisi düzeldiğine cinsel sorunlar da azalıp, cinsel istek ve arzu geri gelecektir. Bazı durumlarda çift terapisine ya da cinsel terapiye başlamadan önce mükemmeliyetçi eşin bireysel terapi alması gerekebilir.
Bu monotonluktan nasıl kurtulabiliriz?
SORU:
33 yaşında 13 yıldır evli bir kadınım. 2 çocuğum var. Eşimle cinsel hayatımız neredeyse bitti gibi. Eskisi gibi olabilir miyiz? M.S./İzmir
CEVAP:
Cinsel yaşamınızı monotonluktan kurtarmanız çok da zor değil. Yapmanız gerekenleri şöyle sıralayabilirim… Cinselliği sadece yatak odanıza hapsetmeyin. Evinizin her köşesi cinselliğe açıktır. Bu ilişkinize canlılık katar. Sürekli aynı pozisyonda birlikte olmak monoton hale gelmiş olabilir. Bundan kurtulmak için farklı pozisyonlarda birliktelikler heyecan verici olacaktır. Birlikte duş almak ve duşta sevişmek partnerinizle ateşli dakikalar geçirmenizi sağlayabilir. Her şeyi karşı taraftan beklemeyin, siz de planlar yapın. Özellikle kadınlar cinselliği başlatmaya utanır. Bu önyargıdan vazgeçin. Partnerinize küçük sürprizler yapmak ilişkinizi canlı tutmanızı sağlar. Unutmayın ki temelinde aşk ve ilgi olan bir ilişkide cinsel ilişkide monotonluk olmaz. Her cinsel birliktelikte ilk kez birlikte oluyormuşcasına özel ve heyecanlı hissedilir.