Boşanma tehdidi cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Her ilişkide zaman zaman tartışmalar yaşanabilir, bu birlikte yaşamanın ve aynı evi paylaşmanın doğası gereğidir. Ancak tartışmalarda karşılıklı restleşme, ayrılma ve boşanma tehditleri başladıysa dikkat!

Aramızdaki sorunun çözüm yolu nedir?

SORU:

39 yaşındayım, dört yıldır evliyim. Ço­cuk olduktan sonra kavgalarımız arttı. Eşim her kavgadan sonra boşanmak istediğini söylemeye başladı. Bu sözle­rinden dolayı ona güvenemiyor, dokun­mak bile istemiyorum. Bu durum nasıl düzelir? B.D./ İzmir

CEVAP:

Çiftler arasındaki ayrılma ve boşanma tehditleri Rus ruleti gibidir, tetik belki 3-5 defa boş düşer ama eninde sonunda tehdit edenin elinde patlar. Evlilik sorunları her iki eşinde o evliliğe değer verdiğini ve vaz­geçmek değil mücadele etmek istediğini gösterdiğinde çözülebilir. Eşler arasında bu tür konuşmalar geleceğe yönelik güven so­runu yaratacağından, bunu söyleyen eşten soğumaya ve uzaklaşmaya neden olabilir. Duygusal yönden soğuma ve uzaklaşmanın olduğu çiftlerde iyi bir cinsel yaşamın ol­ması mümkün değildir. Böyle bir durumda başta cinsel istek bozukluğu olmak üzere birçok cinsel sorun yaşanabilir. Eşlerin restleşmeye giden tartışmaları varsa vakit kaybetmeden bir evlilik ve çift terapistinden destek almaları uygun olur.

Eşimin eleştirilerine karşı ne yapabilirim?

SORU:

Bir yıldır evliyim, eşim hemen her ko­nuda aşırı mükemmeliyetçi ve beni hep eleştiriyor. Eğer bir şey onun istediği gibi olmazsa saatlerce söyleniyor. Aynı şeyi yatak odasında da yaptığı için bir­likte olmak istemiyorum. Bu durumla nasıl başa çıkabilirim? E.S./ Antalya

CEVAP:

Evlilik ve çift ilişkisinde karşılıklı sevgi, saygı anlayış ve hoşgörü duygusal yakınlığın ön koşuludur. Duygusal yakınlık ve güven ilişkisi olmadan sağlıklı ve doyumlu bir cin­sellik yaşamak mümkün değildir. Duygusal yakınlık ne kadar fazlaysa cinsel ve yakınlık­ta o kadar fazladır. Eşlerden birinin diğerine karşı aşırı eleştirici olması, kendi doğru­larını dayatması, diğerini olduğu gibi kabul etmeyip değişmeye zorlaması psikolojik şiddet olarak görülebilir. Böyle bir durum­da cinsellikten önce çift ilişkisini gözden geçirip sorun yaratan durumları düzeltmek, karşılıklı hoşgörüyü geliştirmek gerekir. Çift ilişkisi düzeldiğine cinsel sorunlar da azalıp, cinsel istek ve arzu geri gelecektir. Bazı durumlarda çift terapisine ya da cinsel terapiye başlamadan önce mükemmeliyetçi eşin bireysel terapi alması gerekebilir.

Bu monotonluktan nasıl kurtulabiliriz?

SORU:

33 yaşında 13 yıldır evli bir kadınım. 2 çocuğum var. Eşimle cinsel hayatımız neredeyse bitti gibi. Eskisi gibi olabilir miyiz? M.S./İzmir

CEVAP:

Cinsel yaşamınızı monotonluktan kurtar­manız çok da zor değil. Yapmanız gereken­leri şöyle sıralayabilirim… Cinselliği sadece yatak odanıza hapsetmeyin. Evinizin her köşesi cinselliğe açıktır. Bu ilişkinize can­lılık katar. Sürekli aynı pozisyonda birlikte olmak monoton hale gelmiş olabilir. Bun­dan kurtulmak için farklı pozisyonlarda bir­liktelikler heyecan verici olacaktır. Birlikte duş almak ve duşta sevişmek partnerinizle ateşli dakikalar geçirmenizi sağlayabilir. Her şeyi karşı taraftan beklemeyin, siz de planlar yapın. Özellikle kadınlar cinselliği başlatmaya utanır. Bu önyargıdan vazgeçin. Partnerinize küçük sürprizler yapmak iliş­kinizi canlı tutmanızı sağlar. Unutmayın ki temelinde aşk ve ilgi olan bir ilişkide cinsel ilişkide monotonluk olmaz. Her cinsel bir­liktelikte ilk kez birlikte oluyormuşcasına özel ve heyecanlı hissedilir.