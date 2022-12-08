Boşanma aşamasında sokakta defalarca bıçakladı

Tuzla’da K. K. boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Kocakoç (27) tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Emre Kocakoç tutuklandı.

Emre Kocakoç ifadesinde, “Ben bir ya da iki kez bıçağı savurdum. Benim amacım eşimi öldürmek değildi, sadece yaralamaktı. Eşim yere düşünce ne yapacağımı şaşırdım” dedi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1 Kasım tarihinde Tuzla’da meydana gelen olayda, 23 yaşındaki K.K. işyerinden çıkmış evine doğru yürüyordu. K. K., arkadaşıyla birlikte yürüdüğü esnada boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Kocakoç motosikletle yanına geldi. Emre Kocakoç eşi K. K.’yı dakikalarca bekledikten sonra sokak ortasında defalarca bıçakladı. Daha sonra Emre Kocakoç hızla olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında gözaltına alınan Emre Kocakoç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının sokak ortasında defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

“BENİM AMACIM EŞİMİ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, SADECE YARALAMAKTI”

Emre Karakoç ifadesinde, “Motosikletin ön cebinden çıkardığım pembe saplı meyve bıçağını elime aldım ve eşimin arkası bana dönüktü. Ben bıçağı eşimin sol bacağına doğru savurdum. Tekrar eşimin bacağına doğru bıçağı savurmak istedim. Eşim döndüğü için vücuduna gelmiş olabilir. Ben bir ya da iki kez bıçağı savurdum. Benim amacım eşimi öldürmek değildi, sadece yaralamaktı. Eşim yere düşünce ne yapacağımı şaşırdım. Hemen motosiklete binip Çayırova tarafına doğru gittim. Sonra kendim polisi aradım. Polis gelip beni aldı” ifadelerini kullandı.

“YAKLAŞIK 6-7 KEZ BIÇAKLADI”

Olayın esnasından K. K.’nin yanında olan arkadaşı G.D. ifadesinde, “K. K. ile işten çıktım. Karakoç bana, ‘Eşim ile bu aralar sorun yaşıyorum. Benimle birlikte yürü’ dedi. Bende tamam dedim. Birlikte yürümeye başladık. Cadde üzerinde marketi 150-200 metre geçtikten sonra Emre Kocakoç geldi. Eşine ‘Beni affet. Boşanmak istemiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum’ dedi. K. K. ise, ‘Seni çok affettim. Bir daha şans veremem’ dedi. O sırada Emre motosiklete doğru yöneldi. Binip gidecek sandım. Nereden çıkardığını bilmediğim elinde açık renkli bir bıçağı arkadaşımın vücuduna saplamaya başladı. K. K.’nin koluna, göğsüne, sırtına ve bacağına saplamaya başladı. Yaklaşık 6-7 kez bıçakladı. Sonra Emre motosiklete binip uzaklaştı” dedi. (DHA)