Borsada kalıcı yükselişi yeni para girişi belirleyecek

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yükseliş potansiyeli, beklentileri aşan bilançolar ve küresel merkez bankalarının “ultra şahin” para politikalarının yavaşlayacağına yönelik beklentilerle sürüyor.

Borsa İstanbul’da rekorlarla geçen 3 haftanın ardından bu hafta sınırlı bir düzeltme yaşansa da piyasa beklentileri pozitif kalmaya devam ediyor.

Küresel bazda önemli merkez bankalarının artan resesyon endişeleriyle “ultra şahin” para politikalarında yumuşamaya gideceğine yönelik beklentiler görece riskli varlıklara olan talebi artırırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta alacağı faiz kararının ardından konuya ilişkin yapacağı yönlendirmeler büyük önem taşıyor.

Öte yandan, yurt içinde yoğunlaşan bilanço döneminde beklentileri geride bırakan şirket kârlılıkları sonrası yatırım kurumları hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ederken, bu durum BIST 100 endeksinde yükseliş potansiyelini destekliyor.

KÜRESEL BORSALARDAN POZİTİF AYRIŞIYOR

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 110 getiri ile küresel pay piyasalarından oldukça pozitif ayrışırken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4 bin 015,62 puana taşıdı.

Ekim başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kazanan BIST 100 endeksinde, bütün sektör endeksleri yükseliş kaydetti.

Bu arada, dolar bazlı bakıldığında yüzde 50’den fazla yükselerek 210 sent seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, buna karşın 510 sent olan zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor.

MALİYETLERE RAĞMEN ŞİRKET KÂRLILIKLARI ARTIYOR

NoorCM Menkul Değerler Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hızlı bir ralli süreci ile 4 bin sınırına dayanan borsanın cazibesinin mevcut koşullar çerçevesinde devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

2022 genelinde pozitif ayrışan ve uzun süreli trendini 4 bin puana kadar genişleten BIST 100 endeksinde iyi bir üçüncü çeyrek bilanço dönemi geçeceğini düşündüğünü ifade eden Uluhan, özellikle bu bilanço döneminde sektörel olarak bankacılık, hava yolu, aracı kurum, enerji, turizm ve gıda gibi sektörlerin ön plana çıkacağını, üçüncü çeyrek bilançolarında bu sektörlerdeki kârlılıkların artan maliyetlere rağmen iyi bir performans yansıtacağını kaydetti.

‘YÜKSELİŞİ YENİ PARA GİRİŞİ BELİRLEYECEK’

Borsa İstanbul’un 2022 yılı başından bu yana küresel borsalara göre pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran Uluhan, “Özellikle 4 bin – 4 bin 200 kademeleri bu bağlamda test edilecek ve piyasa bu seviyeleri aşmaya çalışacaktır” dedi.

Uluhan, mevcut koşullarda borsanın yukarı yönlü potansiyeli devam etse de olası bir aşılamama senaryosunda düzeltme hareketinin öncelikle 3 bin 600 seviyelerine kadar gerçekleşebileceğini ancak öncü sektör ve hisselere talebin devamı ile düzeltmenin sınırlı kalmasını beklediğini kaydetti.

Yeni para girişinin borsanın yükselişinde belirleyici etken olacağını vurgulayan Uluhan, yıl sonuna doğru yeni zirveler görülse dahi, kalıcı yükselişler ile borsaya para girişinin her zamankinden daha çok önem arz edeceğini söyledi.

‘ENFLASYON BORSADA TEMEL HİKAYE OLMAYA DEVAM EDECEK’

Ahmet Uluhan, “izlenilen para politikası etkisi ve enflasyonist ortamın devamının” borsanın yükselişinde temel hikaye olmaya devam ettiğini, bu bağlamda önümüzdeki günlerde de borsada yükselişin devam etmesinin beklenebileceğini kaydetti.

Seçim sürecine girilmiş olmasının bazı risklerle beraber birçok sektörde pozitif yansımalara neden olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini aktaran Uluhan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Küresel çaptaki oynaklıklar ya da borsalarda görülen türbülansların bize etkilerinin sınırlı kalmaya devam edeceğini ve içeride hisse piyasasının pozitif ayrışarak 2022 yılını tamamlamasını bekliyorum. Global tarafta merkez bankalarının yürüttüğü sıkılaşma politikalarının hafiflediği ya da sonlandığı ve içeride seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı bir atmosferde dolar bazında borsanın daha çok yolu olduğunu düşünüyorum. Haliyle 2023 yılı da başka bir hikayeyle ‘Borsa İstanbul’un yılı olmaya namzet’ diyebilirim”

KÜRESEL RİSK İŞTAHI BİR MİKTAR TOPARLANDI

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık da “Yüksek enflasyon ve büyüme endişeleri arasında sıkışan küresel piyasalarda ABD’den gelen verilerin ekonomideki yavaşlamayı teyit etmesi sonrası Fed’in ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaştığı algısının güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının bir miktar toparlandığını görüyoruz” dedi.

Hem Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hafta içinde 75 baz puanla faiz artırımlarını sürdürmesi hem de Fed yetkililerinden gelen açıklamaların merkez bankalarının kısa vadede sıkı duruşlarını değiştirmelerinin çok kolay görünmediğine işaret ettiğini belirten Dükkancık, bununla birlikte son birkaç haftadır yaşanan sert satışların ardından gelen bu kısa soluklanmanın kalıcı bir toparlanmaya dönüşebilmesi için enflasyon cephesinden de destekleyici veriler gelmesi gerektiğini kaydetti.

‘YATIRIMCILARIN ODAĞINDA BİLANÇOLAR VAR’

Dükkancık, yurt içinde ise yatırımcıların odak noktasının üçüncü çeyrek bilançolarında kalmaya devam ettiğini aktararak, BIST 100 endeksinde ekim ayı ile birlikte başlayan güçlü trendin ilk hedefleri olan 4 bin puan etrafında ivme kaybettiğini söyledi.

Hareketin yeni bir ivme kazanabilmesi için 4 bin puan seviyesinin kalıcı olarak aşılması gerektiğini belirten Dükkancık, “Ancak öncesinde endeksin 3 bin 800 – 3 bin 850 bandında güç toplamasının trendin devamı açısından daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde kaldıkça piyasayı yukarı yönde izlemeye devam edeceğiz” dedi.

Dükkancık, büyük resimde ise 3 bin 700’ün üzerinde TL bazında yeni zirvelerin gündeme kalmaya devam edeceğini, bilanço beklentileriyle hisse bazında hareketlerin de ön planda olmayı sürdüreceğini düşündüklerini kaydetti. (AA)