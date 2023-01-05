Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti

Borsa İstanbul’da bugün BİST 100 Endeksi, yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetti. Endeksteki sert düşüş nedeniyle işlemler iki kez durduruldu.

Güne negatif başlayan BİST100 Endeksi’nde öğleden sonra satış dalgası daha da arttı. Saat 16.31 itibariyle yüzde 5’e ulaşan BİST100’deki kayıp üzerine Devre Kesici Sistemi çalıştı. Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Saat 16:31:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasası’ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

Borsa İstanbul yüzde 5,01 düşüşle 5.246 puana inerken, Bankacılık endeksi yüzde 5,26 geriledi.

İŞLEMLER 17:01’DE BAŞLADI

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16:51:12’de tek fiyat emir toplama, 16:56:12’de eşleştirme yapılacağı ve 17:01:12’den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği belirtildi.

İKİNCİ KEZ DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

BIST-100’de işlemler KAP’a bildirildiği gibi saat 17:01’de yeniden başladı. Ancak, satış dalgasının devam etmesiyle borsadaki kayıp yüzde 7’yi aştı. Endeks 5.135 puana kadar geriledi. Bunun üzerine Borsa İstanbul AŞ, saat 17:09:16 itibarıyla bir kez daha Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girdiğini duyurdu. Açıklamada, “Borsamız Pay Piyasası’ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

İkinci devre kesicinin çalışması itibariyle bankacılık endeksinde günlük düşüş yüzde 8,45, sanayi endeksinde yüzde 6,49, halka arz endeksinde yüzde 7,29, mali endekste yüzde 7,57, XTUMY’de yüzde 6,89, holdingler endeksinde ise yüzde 7,19’a ulaştı.

(ANKA)