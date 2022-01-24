Borsa İstanbul çapraz ateşte kaldı, devreler kesildi

Elektrik kesintileri, Ukrayna gerilimi ve Fed’in faiz artışı hazırlığı birleşince Borsa İstanbul’da bugünkü düşüş yüzde 5’e yaklaştı. Birçok hissede devre kesici uygulamasıyla işlemler durdu.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde bugün değer kaybı yüzde 5’e yaklaştı. 21 Ocak Cuma gününü 2011 puandan kapatan endeks, bugün saat 15.58 itibarıyla 1915 puana kadar geriledi.

Borsadaki hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performanslarının ölçen BİST 30 endeksinde günlük kayıp yüzde 5’i aştı.

Birçok şirketin hisselerinde günlük düşüşler yüzde 5’i aştığı için devre kesiciler çalıştı ve işlemlere ara verildi.

Borsa İstanbul’da sanayi endeksinde kayıplar yüzde 6’yı aştı.