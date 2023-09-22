Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 yükselişle 8.035,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,59 puan artışla ve yüzde 0,43 değer kazanarak 8.035,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,02 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kazancıyla 8.000,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendiğini aktararak, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini anımsattı.

Analistler, dün ABD’de açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 201 bin ile mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydederek, iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğuna ifade etti.

Öte yandan, ABD’nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,51 ile Ekim 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,2’yi aşarak Temmuz 2006’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Bugün, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, dünya genelinde öncü PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)