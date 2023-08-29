Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 yükselişle 7.963,44 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,70 puan artışla ve yüzde 0,27 değer kazanarak 7.963,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,02 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,92 değer kazancıyla 7.941,73 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.008,78 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü yaptığı açıklamalar, piyasalarda “ne şahin, ne güvercin” şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed’in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD’de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Borsa İstanbul, dün akşam yaptığı duyuruda, fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gidildiğini bildirdi. Değişiklik, 6 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek.

(AA)