Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 artışla 5.438,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,3 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 5.438,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70’le taş toprak, tek kaybettiren yüzde 0,06 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 3,45 artışla 5.392,31 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında gözlerin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün ve yarın ABD Senato’sunda yapacağı açıklamalara çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının yanı sıra Almanya’da fabrika siparişleri ve ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)