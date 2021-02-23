Boris Johnson koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan ulusal kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin detaylı “yol haritasını” açıkladı.

İngiltere’de Covid-19’a karşı uygulanan ulusal kısıtlamalar kaldırılıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pandeminin başından bu yana üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik hükümetin detaylı “yol haritasını” açıklayarak, 21 Haziran’da tüm kısıtlamaların kaldırılmasının planlandığını belirtti. Johnson, bahar ve yaz mevsimlerinin umut verici olacağını ve “özgürlüğe giden tek yönlü bir yolda olunduğunu” ifade etti. Johnson ayrıca virüs hakkında “gerçekçi” olmak gerektiğini belirterek, Covid-19’un kalıcı olduğunu sözlerine ekledi.

Tüm okullar 8 Mart’ta açılacak

Başbakan Johnson, İngiltere’deki tüm okulların 8 Mart’ta açılacağını açıkladı. Johnson, üniversite öğrencilerinin pratik eğitim alması gereken dersler için okula gidilebileceğini ifade ederken, öğrencilerin uzaktan eğitim almaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Okulların açılmasıyla beraber İngiltere’de ortaokul öğrencilerinin haftada iki kez Covid-19 testi yaptırması ve sınıflarda maske takmaları gerektiği belirtildi.

İngiltere’de 8 Mart kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik ilk tarih olarak belirlenirken, bu tarihten itibaren ayrıca bakımevleri ziyaretlerine ve farklı hane bireylerinin dışarıda buluşmalarına izin verileceği açıklandı.

29 Mart’tan itibaren kalabalık gruplar buluşabilir

İngiltere’de hükümetin Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik hazırladığı plana göre, 29 Mart itibarıyla farklı hanelerden 6 kişiye kadar olan grupların dışarıda buluşabileceği aktarıldı. Bu tarihten itibaren açık hava spor tesislerinin yeniden açılabileceği belirtildi.

Mağazalar 12 Nisan’da yeniden açılacak

İngiltere’de perakende satış mağazaları, kuaförler ve güzellik salonları, kütüphaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve spor salonlarının 12 Nisan’dan itibaren açılacağı ifade edildi. Johnson, açık hava işletmelerinin ve mağazaların yeniden açılacağı 12 Nisan’ı “büyük an” olarak nitelendirdi. Bu tarihten itibaren 6 veya daha kalabalık gruplar halinde iç veya dış mekanlarda toplanılmasına izin verileceği açıklandı. Ayrıca 12 Nisan itibarıyla 30 kişiye kadar cenaze törenleri ve 15 kişiye kadar düğünlerin de yapılabileceği belirtildi.

17 Mayıs’ta bar ve restoranlar açılacak

17 Mayıs itibariyle İngiltere’de dış mekanlarda 30 kişiye kadar grupların buluşabileceği, barlar, restoranlar, sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, çocuk oyun alanları, oteller, pansiyonlar, kapalı mekan egzersiz sınıfları gibi iç mekan hizmet sektörünü kapsayan işletmelerin yeniden açılabileceği açıklandı. Ayrıca bin kişi kapasiteli büyük iç mekan performanslarına ve spor etkinliklerine izin verileceği, açık hava spor etkinliklerinin ise 4 bin kişiye kadar olabileceği belirtildi. Daha büyük stadyumlarda ise 10 bin kişiye izin verileceği veya alanın yalnızca dörtte birinin dolu olabileceği açıklandı.

21 Haziran’da tüm kısıtlamalar kaldırılacak

İngiltere hükümeti, 21 Haziran itibariyle sosyal hayattaki tüm kısıtlamaların kaldırılacağını duyurarak, bu tarihten itibaren büyük festivallerin ve gece kulüplerinin açılacağını belirtti.

Öte yandan, İngiltere hükümeti uluslararası seyahatlere ilişkin kesin bir tarih vermezken bunun 12 Nisan’a kadar gözden geçirileceği ve 17 Mayıs’tan önce başlamayacağı belirtildi.

İngiltere’de toplam vaka sayısı 4 milyon 126 bin 150’ye, toplam can kaybı ise 120 bin 757’ye yükseldi. (İHA)