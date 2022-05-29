Haberler Gündem

Börekçide kâbusu yaşadı: Kulağını kesip kaçtı

İstanbul Esenyurt”ta börekçide arkadaşlarıyla oturan Turan K.’nın kulağı arkasından yaklaşan Erhan A. tarafından bıçakla kesildi.

Olay, 15 Mayıs Pazar Esenyurt Fatih Mahallesi’ndeki börekçinin önünde meydana geldi.

Turan K. bir arkadaşıyla otururken arkasından yaklaşan  Erhan A. sol kulağını kesti. Turan K. olayın şokunu yaşarken Erhan A. hızla kaçtı.

Kulağından yaralanan Turan K., önce hastaneye ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Turan K.’nın saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

Börekçide kâbusu yaşadı: Kulağını kesip kaçtı
Gündem