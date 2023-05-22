Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı
Haberler Gündem

Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı

Samsun’da arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö.’yü (22) satırla bileğinden yaralayıp, kaçan kasap Cemal Ö., (33) yakalandı.

Olay, 11 Mayıs gecesi Atakum ilçesi Yenimahalle Mahalle Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Cemal Ö., bir süre önce arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö. ile telefonda konuşup, buluştu.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Cemal Ö., satırla Murat Ö.yü sol bileğinden yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Murat Ö., 1 haftalık tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Cemal Ö.yü bugün yakalayarak gözaltına aldı. Cemal Ö.nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki bebeğin ölümüne ilişkin yeni gelişme

Cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki bebeğin ölümüne ilişkin yeni gelişme

Katibe yönelik cinsel tacizle suçlanan savcının ifadesi ortaya çıktı

Katibe yönelik cinsel tacizle suçlanan savcının ifadesi ortaya çıktı

Yarı çıplak halde sokakta ölü bulundu

Yarı çıplak halde sokakta ölü bulundu

Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı
Gündem