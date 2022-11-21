BOP’ta sıra topta!

Erdoğan, 2022 FİFA Dünya Kupası, açılış töreni için Katar’a gitti.

ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli eyaletlerinin başında gelen Katar’da, açılış maçı Ekvador ile evsahibi arasında oynanacak…

ABD bölgede BAE, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye eliyle projelerini yürütüyor. Yönetimlerine, Müslüman Kardeşler Teşkilatı getirdi.

Kanal İstanbul gündeme geldiğinden beri Katar’ın taşınmaz mülk almasını ne yazık ki rant olarak ifade ederek, bu gerçeği gölgelemiş olduk.

BOP’ta görev alan ülkeler arasında başta ekonomik girdi çıktılar olmak üzere her türlü alışveriş projenin devamı içindir.

30 Mart 2021’te Katar ile ilişkiler üzerine yazdığım yazının bir bölümünü paylaşarak devam etmek istiyorum. Kasım 2020’de Ankara’da Türkiye ile Katar arasında “Su Yönetimi Anlaşması” 21 Mart 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaşmıştı.

“… Anlaşmada işbirliği alanları başlığında; “Entegre su kaynakları yönetimi”, “su tesisleri yönetimi”, “kıyı ve geçiş suları yönetimi” şeklinde alanlar var.

TDK’na göre entegre; “bütünleşmiş” yani birbiriyle bağlanma yoluyla tek olmuş demektir!

Ne Fırat ne Dicle ne Meriç ne Çoruh ne Kızılırmak ne de Sakarya Katar’a dökülmüyor! Peki, neden su kaynaklarımızı Katar’la paylaşıyoruz? Kıyı ve geçiş suları (boğazlar ) yönetimini neden Katar’la birlikte yönetiyoruz? Neden su tesislerimizi ( örneğin Atatürk Barajı ) Katar’la birlikte yöneteceğiz? Bağımsız bir devlet-iktidar bunu yapar mı? Katar-ABD-Müslüman Kardeşler Teşkilatı ilişkisi ortadayken İstanbul’a kanal yapılır mı?

Montrö Anlaşması, Katar ile imzalanan Su Yönetimi Anlaşması ile delinmiştir! …”

Ya da İstanbul, ayrı bir devlet olsun dercesine ne gerekiyorsa uluslararası sözleşme adı altında yapılıyor…

ABD, Türkiye’nin iktidar eliyle rejimini değiştirip bir daha geri gelmemesi için ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Bunu yaparken de AKP’nin arkasında durmaya devam ediyor.

Boğazları; Rusya’ya dolaylı müdahale için kullanmanın yolunu buluyor, Irak’ın, Suriye’nin kuzeyini bize bağlıyor, Azerbaycan üzerinden İran’ı karıştırıyor…

2022 Katar Dünya Kupası’na dönelim!

İran’ın yaşadığı iç kargaşanın şiddetinin artırılmasında “meşin yuvarlak” da etkili olacak gibi gözüküyor.

18 Aralık’a kadar devam edecek olan Dünya Kupası müsabakaları boyunca, her türlü sansasyona neden olabilecek bir insan sirkülâsyonu yaşanacak.

Ne tesadüf ki turnuvanın B grubunda; ABD, İngiltere, Galler ve İran var!

İran’ın BOP karşısında parçalanması dışında şansı olmadığı gibi gruptan çıkma şansı da hiç yok!

Bugün oynanacak İngiltere İran ve 25 Kasım’daki ABD İran maçları, İran’daki kargaşaya nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz.

Kupa boyunca gerek aut’a çıkan gerekse fileleri havalandıran her meşin yuvarlak, Basra üzerinden İran’a düşecektir!