BOP İran’da kargaşayla Türkiye’de seçimle devam etsin isteniyor!

AKP, son 20 yılda başlattığı etnik ve dinsel açılımlar için anayasallaşma sürecine girmişken bölgemizde de ABD lehine gelişmeler devam etmektedir.

Hala kendi tahıl ve gübresini ihraç edebileceğini zanneden Rusya, tekrar AKP ile masaya oturmuştur.

Putin’in Avrasyacı politikaları; ABD karşıtı olmasa da ABD politikalarına kişisel çıkarlarından dolayı karşı çıkması ve bölgedeki en sağlam ABD müttefiki olan AKP ile masaya oturması işini zora sokuyor.

Rusya’nın 2024 seçimlerinde Putin karşıtlarının kazanması ile ABD’nin işinin kolaylaşacağı görülüyor.

İran da ise durum daha da vahim bir konuma gelmiştir.

BOP’un tam olarak egemen olamadığı İran’da; Ahmedinejad’ı seçimlere sokmayan reformist(!)lerin başta olduğu gerçeği de göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

İran, başörtüsü bahane edilerek PJAK’ın başlattığı eylemlere şimdi de Azeri kökenli yurttaşlarının destek vermeye başlaması, Ermenistan ile İran sınırını ortadan kaldıran Zengezur koridorunu sonucu oluşturulan özerk cumhuriyet ve Nahcivan üzerinden gerçekleştiği görülüyor.

18 Eylül 2022 tarihli “Zengezur koridoru” adlı yazımdaki detaya, girmeye gerek görmüyorum.

BOP eşbaşkanlığına; İran’daki parçalanmayı PJAK üzerinden yürütmek Türkiye’de pek destek görmeyince kardeş Azeriler üzerinden yürütmek daha kolayına gelmiştir

Yakında İran’da olayların önü alınamayacak ve parçalanma daha kanlı bir iç savaş süreci ile gerçekleşecek gözüküyor.

ABD’nin, Irak’ta olduğu gibi doğrudan bir askeri müdahaleye gerek görmediği de ortadadır.

İran, bu kargaşa, deprem ve sel gibi afetlerle bu sonu yaşayacak gibi görünüyor.

Bölgede tüm bu vahim olaylar yaşanırken Türkiye’de yapılacak olan 2023 seçimleri son derece önem arz etmektedir.

Millet İttifakı başta olmak üzere tüm muhalefetin, iktidar tarafından zora sokulduğu, algı operasyonlarına uğradığı bir dönemde muhalefetin karmaşa yaşaması ise son derece normaldir.

Bir yandan Millet İttifakı’nın büyümemesi bir yandan da ittifakın en güçlü adaylarının cumhurbaşkanı adayı olmaması için yaratılan algıya kapılanlar, ne yazık ki karmaşayı daha da artırmaktadır.

Başta Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması olmak üzere hakkında açılan her davanın amacı da budur.

Eğer İktidar Kılıçdaroğlu’nu istiyor algısı doğru olsa idi inanın bu davalara gerek yoktu!

Millet İttifakı’nın kazanacağını gören iktidar her yolu deniyor.

2023’te; İran/Azerbaycan üzerinden BOP’un Asya’ya açılmasına ve 20 yıldır halkı etnik ve dinsel temelde ayrıştıran açılım saçılımların anayasallaşmasına dur diyecek bir seçim yaşayacağız.

Arkasında ABD olan iktidarla arkasında ABD olmayan muhalefeti birbirinden ayır edelim.

Armutun sapı üzümün çöpü denecek bir seçim değildir.

Aklımızı başımıza alalım…