BOP eşbaşkan yardımcıları İsrail ve Azerbaycan

2021’de temsilcilik açarak İsrail ile resmi ilişkileri başlatan Azerbaycan, 29 Mart 2023’te Tel Aviv’de büyükelçilik açtı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşen açılışta, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, “Azerbaycan, İsrail’in stratejik ortağıdır. Bölgesel güvenlik, enerji, turizm gibi birçok başlıkta çok sıkı koordinasyon içinde çalışıyoruz” dedi.

Cohen, “Azerbaycan ve İsrail, İran tehdidiyle karşı karşıya. İran’ın nükleer (silah) becerileri elde etmesini önlemekte birlikte hareket etmeliyiz. Bunu yapmanın yolu siyasi ve ekonomik araçları kullanmak, aynı zamanda güvenilir ve kararlı askeri tehdit ortaya koymak.” diye de ekledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov her ne kadar İran’ı tehdit olarak nitelendirmediyse de “Ülkelerimiz savunma ve güvenlik alanında uzun yıllardır aktif biçimde işbirliği halinde. Bugün bu işbirliğini artıracak görüş alışverişindeyiz” diyerek stratejik ortaklığa vurgu yaptı.

31 Mart’ta da Azerbaycan Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa’ya silahlı saldırı gerçekleşti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırının ardında İran’ın olduğunu söyledi.

Uluslararası dilde stratejik ortaklığın ne demek çok iyi bilen İran da bir nota ile karşılık verdi.

Azerbaycan ile İran arasındaki gerilim bir bütünün parçalarıdır. BOP’un bölgede devam ettiğinin belgeleridir.

2022’de Azerbaycan, ABD’nin ve Türkiye’nin desteği ile 2. Dağlık Karabağ savaşı sonrası, Ermenistan ile bir anlaşma imzaladı.

Hatta hatırlarsanız ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi bizzat gelip Ermenistan’ı ikna etmişti.

Bu anlaşma ile Ermenistan’ın elinden alınan toprakların üstünde de hemen bir Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruldu. İlk Türkiye tanıdı.

İşte bu anlaşma ve gelişmeler ışığında, İran’ın Ermenistan ile olan sınır komşuluğu sona erdi.

İran bölgedeki sınırların değişmesinin kabul edilemez olduğunu ısrarla söylese de bugün gelinen noktada proje hayata geçmiştir.

Anlaşma gereği açılan Zengezur koridoru ise her ne kadar kamuoyuna Türk Dünyasının birleşmesi içindir algısı verilse de bu gerçek değildir.

Bütün bu hazırlık bölgede BOP’a direnen tek ülke olan İran içindir.

Aynı zamanda da Azerbaycan’ın BOP’a hizmet ettiğinin belgeleridir.

Adım adım çevrelenen İran, başlatılan iç kargaşa ve doğal afetler ile de zayıflamaktadır.

Aslında İran, bölgede BOP eşbaşkanı tarafından başına geçirilen çuvaldan dolayı önünü görememektedir.

AKP’nin politikalarının Suriye’yi parçaladığını gördüğü halde İran hala uyanmamaktadır.

İran parçalanmaktan kurtulamayacaktır…

İsrail’in Azerbaycan ile ilişkisine gelince de bölge ülkeleri ile imzaladığı Abraham/İbrahim Anlaşmalarından daha da ileri düzeydedir.

İsrail’in de BOP eşbaşkan yardımcısı olduğunu unutmayalım.

Son olarak Azerbaycan’ın, İsrail’e hava sahasını açtığı iddialarının, iddia olarak kalmadığını düşünüyorum…

14 Mayıs öncesi, güney sınırlarımızda yaşanacak sıcak gelişmeler Türkiye’nin hayrına olmayacaktır.