Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Topkara çiftinin yakınları konuştu

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden, Adem (40) ve Elif Mukaddes Topkara (27) çiftinin aileleri, Ayazağa Mahallesi’nde bulunan evinde taziyeleri kabul etti. Baba Mustafa Topkara, “Eliç ve Yağız biri kız biri erkek iki torunum var. Küçük çocukları da yanlarına alacaklarmış, küçük kız ben gelmek istemiyorum diyor, ufağı da uyuyor bu yüzden onları, ablasına bırakmışlar. Oradan çıkıyorlar 20 dakika sonra patlama oluyor.” dedi.

Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda Adem Topkara ve eşi Elif Mukaddes Topkara hayatlarını kaybetti. Çiftin yakınları cenazeleri sabah Adli Tıp Kurumu’ndan teslim aldı. Çiftin aileleri Ayazağa Mahallesi’nde bulunan evlerinde taziyeleri kabul etti. Adem Topkara ve Elif Topkara’nın 5 yıllık evli oldukları ve biri 3, diğeri 1 yaşında iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Patlamanın gerçekleştiği gün iki çocuklarıyla birlikte İstiklal Caddesi’ne gitmek için yola çıkmayı planlayan çiftin, çocuklarının dışarı çıkmak istememesi üzerine Adem Topkara’nın ablasının dükkanına bıraktıkları öğrenildi.

“GELİNİMİN TELEFONU TAMAMEN KAPALIYDI”

Taziye evinin önünde konuşan baba Mustafa Topkara, “Saldırıdan sonra ulaşamadık, ulaşamayınca araştırmaya başladık. Oğlumun telefonu çalıyor cevap vermiyordu, gelinimin telefonu tamamen kapalıydı. Bu sefer biz de hastaneleri aramaya başladık. Çocukları halasındaydı, halasının oraya yakın bir noktada iş yeri vardı. Takdiri ilahi bir gün önce de oradalardı. Pazar günü de oradalardı. Eliç ve Yağız biri kız biri erkek iki torunum var. Küçük çocukları da yanlarına alacaklarmış, küçük kız ben gelmek istemiyorum diyor, ufağı da uyuyor bu yüzden onları, ablasına bırakmışlar. Oradan çıkıyorlar 20 dakika sonra patlama oluyor.” şeklinde konuştu.

Amca Yıldırım Topkara, “Çocuklar kayıp dediler, yeğenimi aradım telefonunu açmıyor. Gelinimize zaten hiç ulaşamıyorduk. Akşam haber geldi. Teyzesinin kızı bulmuş hastanede. Haberimiz geç oldu. Ablası aradı ‘Adli Tıp’tayız’ diye. Bu şekilde haberimiz oldu. Sabah Adli Tıp Kurumu’na gittik, cenazeleri Mecidiyeköy’e götürdük. İki çocukları kaldı, bize emanet. İnsan değil bunu yapanlar, insan suretinde yaratıklar. Bunlara tek söylenecek söz bu.” dedi.

“ÇOCUKLARI BIRAKIP ABLASININ DÜKKANINA BIRAKIP ÇIKMIŞLAR”

Elif Topkara’nın dedesi Davut Uzun, “Çocukları ablasının dükkanına bırakmışlar. Biri 3 yaşında biri 9 aylık iki çocuk. Dükkandan çocukları ablasına bırakıp, dışarı çıkmışlar. Dışarıda da bu patlama olmuş.” şeklinde konuştu.

“9 AYLIK BİR BEBEK 3 YAŞINDA BİR ÇOCUK YETİM KALDILAR”

Akrabaları Ahmet Yavuz, “9 aylık bir bebek 3 yaşında bir çocuk, yetim kaldılar. Allah geri kalanlara sabır versin.” dedi.

Adem Topkara ve Elif Topkara’nın cenazesi Ayazağa Merkez Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)