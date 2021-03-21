Bombalı eylem hazırlığındaki şüpheliler tutuklandı
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Bombalı eylem hazırlığındaki şüpheliler tutuklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile yanındaki 3 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 12 Mart günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Bekçilerin durumundan şüphelendiği 4 şahıs durdurularak GBT sorgulaması ve üst aramaları yapıldı. Terörist olduğu ve PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kişinin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye, 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilogram patlamaya hazır EYP bulundu.

Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. Gözaltına alınan biri terörist 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.  (İHA)

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